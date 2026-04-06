Sierra Leone : une course de bateaux célèbre la culture des communautés côtières

À Freetown, en Sierra Leone, la course de bateaux Coastal Unity a réuni les communautés côtières du pays pour montrer comment celles-ci parviennent à concilier survie, pressions climatiques et perspectives touristiques.

L'évènement, organisé le 4 et le 5 avril, a réuni plus de 16 communautés, venues rivaliser sur l'eau mais aussi faire la promotion du tourisme et de la culture. Les équipes se sont affrontées sur bateaux historiques fabriqués à la main selon des techniques traditionnelles, avec des motifs mettant en valeur l'identité locale et la fierté des communautés.

L'équipe du terminal de ferry de Kissy a remporté cette édition. Pour les habitants, la compétition est une question de vitesse, d’habileté et de prestige sur l’eau.

"C'était vraiment sympa et passionnant. Je suis venu avec ma famille et mes amis, et il y avait vraiment du monde. C'était génial," raconte Martin Williams, un jeune spectateur.

Les équipes s'affrontent sur bateaux historiques fabriqués à la main selon des techniques traditionnelles. Eric Kawa/Africanews

Alors même que les défis environnementaux s’intensifient, le littoral de la Sierra Leone reste une bouée de sauvetage qui soutient les communautés et les rassemble.

Pour les organisateurs, cette course de bateaux symbolise les efforts des communautés côtières pour préserver leurs traditions tout en s’adaptant à la montée du niveau des mers et en créant de nouvelles opportunités pour l’avenir.

"Nous savons que l’océan recèle d’immenses ressources et ces communautés côtières vivent aux portes de l’océan. En les mettant en avant, on peut attirer des investisseurs, ce qui contribuera à stimuler la croissance du PIB," estime Walton Ekundayo Gilpin, PDG de la Fondation GEED et organisateur de la course.

Pour le ministère du Tourisme, de tels événements visent à rehausser l’image du pays tout en créant des opportunités pour les communautés côtières. "C'est vraiment très réconfortant de voir comment les acteurs du secteur privé se mobilisent pour soutenir des activités qui renforcent véritablement notre attrait touristique," conclut la ministre Nabeela Tunis.