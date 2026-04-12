Nigeria : plus de 100 civils tués dans une frappe aérienne, une « erreur » dénoncée par des ONG

Au moins 100 civils, dont des enfants, ont été tués samedi après qu’une frappe aérienne de l’armée nigériane a touché un marché local dans l’État de Yobe State, près de la frontière avec Borno State, selon des témoins et l’ONG Amnesty International.

Ce drame illustre une nouvelle fois les risques auxquels sont exposées les populations civiles dans le nord-est du Nigeria, en proie depuis plus d’une décennie à une insurrection armée.

Des dizaines de blessés ont été transportés vers un hôpital à Geidam, où ils reçoivent des soins, a indiqué un agent hospitalier.

L’armée nigériane a déclaré avoir mené une frappe visant un repaire présumé de combattants du groupe Boko Haram, actif dans la région. Selon des sources locales, des renseignements faisaient état de la présence de militants à proximité du marché, soupçonnés de préparer des attaques contre des communautés voisines.

Cependant, la frappe semble avoir touché des civils rassemblés pour le marché hebdomadaire. Les autorités ont reconnu que des civils avaient été affectés, sans fournir de bilan détaillé.

« Nous avons leurs images, et parmi eux figurent des enfants », a déclaré un représentant de Amnesty International, précisant que l’organisation avait recueilli des témoignages de survivants et échangé avec des sources médicales.

L’ONG a qualifié la frappe d’« erreur » et a appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante, dans un contexte où ce type d’incident reste récurrent.

Depuis 2017, au moins 500 civils auraient été tués dans des frappes aériennes mal ciblées, selon des estimations disponibles. Des analystes pointent notamment des défaillances du renseignement et un manque de coordination entre les opérations aériennes et terrestres.

Le nord-est du Nigeria demeure l’épicentre d’un conflit prolongé impliquant Boko Haram et d’autres groupes armés, avec des civils souvent pris au piège entre opérations militaires et attaques insurgées.