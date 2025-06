Une audience de confirmation des charges fixée au 9 septembre dans l'affaire Kony

L'audience de confirmation des charges par contumace dans l'affaire Joseph Kony doit s'ouvrir le 9 septembre prochain.

C'est la première fois dans l'histoire de la CPI qu'une telle audience va se tenir en l'absence du suspect. Le célèbre chef de guerre, Joseph Kony doit répondre de 12 chefs de crimes contre l'humanité et de 21 chefs de crimes de guerre, notamment de meurtre, d'esclavage sexuel et de viols commis entre 2003 et 2004 dans le nord de l'Ouganda. L'audience de confirmation des charges a pour but de déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que Joseph Kony a commis chacun des crimes reprochés.

Cependant, les statuts de la CPI ne permettent pas la tenue d'un procès par contumace. Ce qui veut dire qu'en cas de confirmation des charges, un procès ne sera possible qu'en présence du fugitif. Pour la défense de Joeph Kony , la cour pénale internationale n'aurait pas dû fixer cette audience en l'absence de leur client car son droit à un procès équitable est menacé.

La chambre préliminaire III avait reporté le début de l'audience des charges dans l'affaire Kony, initialement prévu le 15 octobre 2024, à la suite des observations et propositions de la Défense , de l'Accusation et du Bureau du conseil public pour les victimes. Le 29 octobre de cette même année, la cour a estimé que les conditions requises pour tenir une audience de confirmation des charges par contumace étaient remplies.

L' Armée de résistance du Seigneur a débuté ses attaques en Ouganda dans les années 1980, lorsque Kony a cherché à renverser le gouvernement de l'époque. Après avoir été chassée de l'Ouganda, la milice a terrorisé des villages en RDC, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Elle est connue pour avoir utilisé des enfants-soldats, mutilé des civils et réduit des femmes en esclavage.

En 2021, la Cour pénale internationale a condamné Dominic Ongwen à 25 ans de prison, un ancien enfant soldat devenu un commandant violent de la LRA, pour des dizaines de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, allant de meurtres multiples à des mariages forcés.