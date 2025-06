Ouganda : alternative au ciment, le "murram" révolutionne la construction

Dans les villages de l’est de l’Ouganda, un nouveau type de sol gagne du terrain. Ni béton ni carrelage, mais un revêtement composé de murram, une terre argileuse locale, qui change le quotidien des habitants tout en réduisant l’empreinte carbone de la construction.

À Jinja, à 130 kilomètres de Kampala, des équipes de maçons appliquent une méthode simple mais efficace. Le murram, extrait localement, est mélangé à du sable et de l’eau, puis compacté. Après deux semaines de séchage, un enduit à base d’argile et un vernis naturel sont appliqués pour imperméabiliser et solidifier le sol.

Un coût divisé par deux

Ce procédé est proposé par l’entreprise sociale Earth Enable, active dans le pays depuis 2017. Sa mission : rendre les logements ruraux plus sains, plus durables et surtout plus accessibles.

"Le sol en ciment est cher. Pourquoi ? Le client doit acheter du ciment, du gravier, du sable et en grande quantité, et tout cela représente de l'argent par rapport à un sol en terre. Pour nous, il suffit d'un murram et le client n'a pas l'impression que vous l'opprimez. C'est très facile", explique Alex Wanda, responsable de la construction chez Earth Enable.

Le coût d’un sol en terre stabilisée est presque deux fois inférieur à celui d’un sol en ciment classique. En plus des économies réalisées, le procédé est très peu émetteur en CO2. Aucun transport de matériaux lourds, pas de ciment, pas de briques industrielles.

Une solution contre les maladies liées au sol

Mais au-delà de l’aspect économique, les sols en terre présentent aussi un intérêt sanitaire majeur. Dans les foyers pauvres, les sols en terre battue accumulent la poussière, favorisent la prolifération des insectes et augmentent les risques de maladies.

"Actuellement, nos communautés, celles que nous servons, sont confrontées à des problèmes résultant de la poussière provenant des sols et des enduits de boue. Ces maladies sont la grippe, le paludisme où les moustiques se cachent dans ces endroits poussiéreux. Nous avons également eu des incidences sur les blattes, les poux et tous les autres insectes qui piquent le corps des gens, ainsi que sur les punaises de lit. Mais une fois que nous installons pour les gens des sols décents, sans poussière, nous nous débarrassons de tout cela", précise Noeline Mutesi, responsable marketing chez Earth Enable.

En couvrant les sols de manière lisse, hygiénique et résistante, le revêtement limite la poussière et empêche les rongeurs et parasites de s’installer.

Simon Tigawalana, chef local dans un village de la région, a été l’un des premiers à bénéficier du programme. Sa maison, autrefois envahie de rats et couverte de poussière, a connu une transformation radicale.

"Je suis très heureux parce qu'il n'y a plus de poussière dans la maison comme avant. Le sol avait des trous creusés par les rats et les rats nous dérangeaient beaucoup, mais maintenant il n'y a plus de rats dans la maison", témoigne-t-il.

Un enjeu national

Avec 42 % de la population vivant dans l’extrême pauvreté, l’Ouganda souffre également d’un déficit de 2,6 millions d’unités de logement, selon le Bureau des statistiques (UBOS). La majorité des besoins se situent en zone rurale, où les matériaux de construction classiques restent hors de portée.

Le programme d’Earth Enable, qui a déjà permis d’améliorer environ 10 000 foyers, prévoit de s’étendre au niveau national. L’entreprise propose en plus des modalités de paiement flexibles, sans exigence de versement initial, ce qui rend le service accessible même aux ménages les plus modestes.

Alors que le secteur du bâtiment représente 37 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, des solutions comme celle-ci apportent une réponse locale à un défi global. En utilisant les ressources naturelles disponibles et en impliquant les communautés dans le processus, Earth Enable participe à la transition vers une construction plus sobre, équitable et adaptée au climat.