Cyclone Gezani : à Madagascar, le bilan s'élève à 59 morts

À Madagscar, les inondations et les vents violents provoqués par le passage du cyclone Gezani ont causé la mort de 59 personnes selon le dernier bilan.

Lundi matin, plus d'une douzaine de personnes étaient toujours portées disparues. Gezani est la dernière d'une série de tempêtes tropicales qui ont frappé Madagascar ces derniers mois, soulignant sa vulnérabilité face à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes alimentées par le changement climatique.

Ce cyclone s'est abattu sur Madagascar le 10 février, plus de 16 000 personnes ont été déplacées par les eaux de tempête depuis.

La plupart des décès ont été signalés dans la ville portuaire de Toamasina, sur la côte est, anciennement connue sous le nom de Tamatave, le deuxième centre urbain de Madagascar avec environ 400 000 habitants. Selon le BNRGC, 15 personnes sont toujours portées disparues près d'une semaine après le passage du cyclone.

Les dégâts causés aux habitations sont considérables, avec quelque 25 000 maisons détruites, 27 000 autres inondées et plus de 200 salles de classe partiellement ou totalement détruites.