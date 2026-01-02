Kenya : Un immeuble s'effondre à Nairobi, nombre de personnes piégées inconnu

La Croix-Rouge kenyane a indiqué qu’une équipe d’intervention inter-agences était sur place pour superviser les opérations. Les médias locaux ont rapporté que l’immeuble comptait environ 16 étages. Les autorités n’ont pas encore donné de précisions sur la cause de l’effondrement ni confirmé le nombre de victimes. Des responsables ont indiqué que le bilan ne devrait pas être lourd, alors que les opérations de secours se poursuivent. Les effondrements d’immeubles sont un problème récurrent à Nairobi, où la demande de logements reste forte. Par le passé, des promoteurs ont été accusés d’ignorer les normes de sécurité et les codes du bâtiment. Après une série d’effondrements mortels en 2015, un audit officiel a conclu que plus de la moitié des bâtiments de la capitale étaient impropres à l’habitation.