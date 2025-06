Maroc : 10e édition du salon international Fashion Style & Tex

La 10e édition du salon Morocco Fashion Style and Tex, se tient du 28 au 31 mai à Casablanca. Plus de 20 000 personnes y sont attendues.

En termes de mode, la tendance est aux matières respectueuses de l'environnement, c'est ce qu'affirment les exposants du salon Morocco Fashion Style and Tex. Cette année, environ 440 entreprises venues de 16 pays y présentent leurs nouveautés en matière de tissus.

On y trouve des robes pour les occasions spéciales, des tricots et des milliers d'échantillons de tissus. La durabilité est au cœur de leurs préoccupations.

L'entreprise turque Fill A More propose une gamme de fils fabriqués à partir de matériaux recyclés à 100 %.

"C'est un grand honneur pour nous d'être ici et de promouvoir nos fils, en particulier les fils durables respectueux de l'environnement, car nous sommes en mesure de promouvoir tous les types de contenu de fil avec la version écologique", déclare Tamer Tamturk, le représentant de Fill A More.

D'autres entreprises tirent parti de la tendance anti-OGM en cultivant du coton à partir de graines non génétiquement modifiées.

D'autres encore utilisent de vieux morceaux de denim pour créer de nouveaux produits. Le Conseil national des femmes d'Égypte a fait du recyclage des tissus le cœur de son activité. On y trouve des étagères de sacs, de coussins et d'autres accessoires recyclés.

"Nous produisons des articles écologiques à partir de tissus recyclés, tels que des vêtements, des sacs, des cahiers et bien d'autres produits au design innovant. Ces produits suscitent beaucoup d'intérêt sur le salon", explique May Mahmoud, du Conseil national des femmes.

La société britannique Paramount Holdings a apporté des pièces qu'elle estime être adaptées à cette région du monde."Nous essayons de concevoir des styles plus élaborés, plus habillés, avec des paillettes et des perles, pour plaire à la femme du monde arabe", explique Asraf Omar, de la société.

Un marché face à de nombreuses difficultés

Un certain nombre d'entreprises chinoises participent à l'exposition, présentant des collections de pyjamas et de vestes. La société Shaoxing Zhuxiang Textile se concentre sur le développement de nouveaux tissus malgré les défis actuels du marché. "Nous sommes confrontés à de nombreux défis en raison de la dureté du marché et de la concurrence. Nous allons donc améliorer nos produits, en particulier ceux en nylon, c'est notre travail. Il en va de même pour les produits recyclables", explique Annie Zeng, de Shaoxing Zhuxiang Textile.

Des initiatives européennes en faveur du développement durable sont également présentées. Une entreprise polonaise explique comment elle ambitionne d'atteindre une production durable tout en réduisant ses déchets. ""Nous croyons au recyclage et à l'upcycling, qui permettent de réutiliser et de repenser tous les produits que nous fabriquons. C'est ce que nous soutenons sur notre stand et c'est ce que vous pouvez trouver dans notre offre. Nous voulons nous assurer que ce nous produisons est écologique et peut durer de nombreux mois, années et décennies", explique Amadeusz Wieteska, de Natural Fabrics.

Le salon s'adresse à un public de professionnels et aussi aux plus curieux qui veulent en savoir plus sur les tendances mode de demain.