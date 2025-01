Au Kenya, des vêtements en braille pour les malvoyants

Les personnes aveugles et malvoyantes sont souvent négligées dans l'industrie de la mode, mais Angela Wanjiku, fondatrice de Hisi Studios, souhaite changer cela.

Son entreprise propose une collection unique de vêtements qui communiquent directement avec leurs clients grâce au braille. Hisi Studios crée des pièces tactiles, chacune portant un message spécial cousu dans le tissu : nous créons des vêtements adaptés aux besoins des personnes malvoyantes, en repensant et en intégrant des éléments spécifiques dans nos créations. Chaque pièce comporte des impressions en braille, des motifs tactiles et des phrases inspirantes en braille. Parmi ces phrases, on retrouve : « Moins nous voyons avec nos yeux, plus nous voyons avec nos cœurs ». Ces messages visent à promouvoir l'inclusion et à offrir à ceux qui portent nos vêtements une expérience plus enrichissante et significative.

Au Kenya, 224 000 personnes sont aveugles et 750 000 vivent avec des déficiences visuelles. Tous les matériaux utilisés par Hisi Studio proviennent de sources locales. Leurs vêtements sont vendus sur les réseaux sociaux et sur deux plateformes de commerce électronique. Julius Mbura est avocat de profession et client de Hisi Studio : les vêtements que je porte, notamment les t-shirts de la marque Hisi Studios, sont conçus pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de profiter de la mode d'une manière unique. Hisi Studios veille à ce que les vêtements reflètent notre identité et ce que nous sommes, avec des messages en braille et tactiles. Cela me permet de lire les messages sur mon t-shirt moi-même, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour le faire. C'est une expérience différente et très enrichissante.

Ces vêtements de la marque kényane sont une fierté pour leur créatrice, Angela Wanjiku, mais aussi pour leur rôle essentiel de connecter les personnes malvoyantes à leur style de manière autonome et inclusive dans un secteur en plein essor.