"Lagos Fashion Week 2024" : le chanteur Davido en invité surprise

La fashion week à Lagos au Nigéria est l’un des principaux événements de mode du continent africain. Lancée en 2011, elle est devenue une plateforme majeure pour présenter les créateurs africains et mettre en lumière les tendances de l’industrie en Afrique.

« Laissez-moi vous dire que les designers nigérians ne sont pas là pour plaisanter. Ils peuvent prendre toutes les fleurs, toutes les pièces de monnaie, c'était un très bon défilé, avec beaucoup de mode réaliste, beaucoup de couleurs et de motifs, et tout simplement l'extravagance générale de la mode africaine. J'étais très enthousiaste, j'ai adoré chaque morceau et la surprise de Davido à la fin, la cerise sur le gâteau, tout simplement parfait », a déclaré Adaeze Cybil Mokaeze, productrice de films/créatrice de contenu.

La superstar nigériane de l'afrobeats Davido a fait une apparition surprise sur le podium de la Lagos Fashion Week 2024. Nommé aux Grammy Awards, le chanteur a captivé le pubic pour sa performance de mannequin cette fois-ci.

« Je dirais que la Lagos Fashion Week 2024 est inclusive. Nous avons des mannequins grande taille, des personnes de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et le point culminant pour moi a été Davido. Alors oui, c'est très inclusif. J'aime ça. », a expliqué Stephen Daniel, créateur de contenu sur la mode et le style de vie.

Davido a défilé pour le célèbre créateur nigérian de vêtements pour hommes Ugo Monye, ajoutant une touche particulière au défilé de la marque connue pour ses tenues de mariage traditionnelles et ravissant les participants à la semaine de la mode.

« Je pense que c'est génial. Je pense que les marques s'améliorent, que la qualité du travail s'améliore, que les variations s'améliorent. J'aimerais que les femmes soient plus nombreuses à participer. Donc, oui, entre tout cela, ça s'améliore, pas à pas. », a affirmé Ivy Kakaiiiza, responsable du développement commercial .

Cet événement annuel célèbre le style, la mode et la culture africaine.

Le thème de cette année est « Commune », qui célèbre l'esprit de collaboration et de créativité dans la mode africaine.