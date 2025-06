Le Soudan du Sud célèbre la Journée internationale de la paix

Alors que le Sud-Soudan est confronté à une détérioration de la situation politique et sécuritaire qui risque de replonger le pays dans la guerre, la Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS) a marqué la Journée internationale des Casques bleus par une cérémonie aujourd'hui (29 mai) à Juba.

Aluel Mochnom Wuor a lancé un vibrant appel à la paix lors de la cérémonie. Cette élève de 10 ans a parlé avec son cœur, au nom du peuple du Sud-Soudan, appelant les dirigeants de son pays et la communauté internationale à mettre fin au conflit afin que les enfants aient la possibilité de réaliser leurs rêves, comme ils le méritent.

SOUNDBITE (anglais) Aluel Mochnom Wuor, étudiant, City View Academy :

"Aux amis lointains, aux soldats de la paix du monde entier qui viennent aider, guérir, sauver des vies, votre aide est gentille, vos efforts sont sincères. Aidez-nous, aidez la nation, aidez les enfants à construire quelque chose de tout neuf. Nos cœurs se tendent vers la construction d'un pays où nous vivrons en paix. S'il vous plaît, dirigeants, prenez position, prenez position contre la guerre. Laissez l'amour et la gentillesse éclairer leur chemin et apporter une journée lumineuse et paisible. Je suis la voix. Je suis la personne légitime. J'aime mon pays, le Sud-Soudan.

Son poème sincère a amplifié le thème de l'événement, La paix commence par moi, qui promeut l'importance de la responsabilité individuelle, sachant que chaque action entreprise, aussi petite soit-elle, contribue à un mouvement collectif en faveur de la paix. Ce message a été repris par le représentant du gouvernement du Sud-Soudan.

SOUNDBITE (anglais) Akuei Bona Malwal, vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Sud-Soudan :

"La paix commence par moi est vraiment appropriée, surtout si l'on considère ce qui se passe dans le monde. Si nous adoptions ce thème, la paix commence par moi, le monde serait peut-être meilleur.

L'événement a rendu hommage au courage et à l'engagement des 18 000 soldats de la paix en uniforme et en civil qui travaillent dans des conditions difficiles et parfois dangereuses pour soutenir le plus jeune pays du monde dans son voyage du conflit à la paix. Une cérémonie de dépôt de gerbes et la mise en berne des drapeaux ont également permis de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour défendre cette cause.

SOUNDBITE (anglais) Guang Cong, représentant spécial adjoint (politique) pour le Sud-Soudan et chef adjoint de la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS) :

"Nous exprimons nos profondes condoléances à leurs familles. Leur sacrifice ne sera jamais oublié, et leur héritage nous incite à poursuivre tous nos efforts en faveur de la paix."

Les affrontements militaires et les conflits intercommunautaires continuent de sévir dans certaines régions du pays. La mise en œuvre de l'accord de paix stagne et 9,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire à un moment où le financement est à bout de souffle.

SOUNDBITE (anglais) Lieutenant-général Mohan Subramanian, commandant de la force, Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS) :

"Ce drapeau des Nations Unies devant le quartier général de la force à partir d'aujourd'hui ne flottera pas au gré du vent, mais au gré du dernier souffle de ces cœurs vaillants.

Avant la cérémonie officielle, un nouveau mémorial a été inauguré pour rendre hommage aux efforts extraordinaires du personnel en uniforme, qui persévère à protéger les civils et à décourager la violence, certains perdant malheureusement la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Le dernier message de la journée a été adressé par les soldats de la paix, qui ont remercié ceux qu'ils servent pour leur soutien indéfectible et leur ont promis de se tenir à leurs côtés alors qu'ils persévèrent contre vents et marées pour assurer l'avenir meilleur qu'ils méritent.