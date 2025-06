Le Soudan du Sud à l'épreuve du changement climatique

À Bentiu, la survie exige de la vigilance et des efforts vigoureux pour maintenir et renforcer le vaste réseau de digues qui protège des centaines de milliers de personnes vivant sur une minuscule parcelle de terre entourée de 4 500 kilomètres carrés d'eau de crue. Les inondations catastrophiques qui ont frappé l'État de l'Unité en 2020 à la suite de précipitations extraordinaires provoquant un débordement massif du Nil en crue, ne se sont jamais totalement résorbées. Cependant, les gens vivent du mieux qu'ils peuvent sur les terres qui ont pu être récupérées.

"Les gens vivent maintenant en sécurité et ne sont pas dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, l'eau a quitté la zone", affirme Solomon Yain, chef du camp de déplacés.

Chaque année, lorsque la saison des pluies arrive, l'eau commence à monter. L'année dernière, elle a atteint 30 centimètres en dessous des digues existantes. Les soldats pakistanais du génie qui servent dans le cadre de la mission des Nations unies au Sud-Soudan ont donc consacré leur temps et leur énergie, à élever le niveau des digues à au moins un mètre et demi au-dessus du niveau de l'eau.

"De mon point de vue, notre plus grande récompense est de voir des personnes et des familles vivant derrière ces digues en toute sécurité, profitant de leur vie avec leur famille. Cela nous donne le sentiment d'avoir fait quelque chose, pas seulement une tâche technique, mais quelque chose qui en vaut la peine", selon Major Hilmi Munsif, Pakistan Engineering Contingent, Chef des opérations.

Le travail de renforcement des défenses vise à prévenir les brèches, comme en 2022 lorsqu'une rupture du mur occidental a menacé la sécurité de 300 000 civils, dont beaucoup vivaient dans un camp de déplacés à proximité ainsi que dans le bureau local de l'UNMISS. Unis par leur engagement commun à protéger les communautés locales, les ingénieurs pakistanais ont uni leurs forces à celles de leurs collègues mongols chargés du maintien de la paix pour patrouiller sans relâche le système de digues, à la recherche de sites de rupture potentiels. Le contingent mongol assure également une présence protectrice pendant que les ingénieurs travaillent.

"Notre principale priorité est la protection des civils, ainsi que la protection des installations de l'ONU et de ses partenaires, et le soutien de leurs efforts" déclare Lkhagvabaatar Tumurbaatar, commandant adjoint du contingent mongol de maintien de la paix.

Le changement climatique représente une menace croissante pour les communautés du Sud-Soudan, car les ressources déjà limitées sont gravement affectées par les inondations et les sécheresses. Cette situation aggrave les tensions entre les communautés et accroît le risque de conflit.

"Je dirais que nous aimerions ne pas avoir de digues en place, que nous n'ayons pas d'inondations, de sorte que les digues ne soient pas nécessaires pour atténuer les inondations et y répondre. Mais malheureusement, nous avons des digues pour répondre aux chocs climatiques. Notre plan à long terme est de travailler plus étroitement avec le gouvernement et de donner la capacité à l'État et aux communautés locales", indique Denis Fuh Chenwi, chef intérimaire du bureau de terrain de Bentiu.

Le partenariat solide entre les soldats de la paix, les humanitaires et les communautés permet pour l'instant de protéger les personnes vulnérables, mais la menace demeure, alors que la pluie commence à tomber.