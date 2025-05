USA : Harvard restitue 15 photos d'esclavage à un musée d'histoire

L'université de Harvard va céder à un musée de Caroline du Sud consacré à l'histoire afro-américaine des photographies vieilles de 175 ans, considérées comme les plus anciennes prises de personnes réduites en esclavage, dans le cadre d'un accord avec l'une des descendantes de ces personnes.

Les photos des sujets identifiés par Tamara Lanier comme son arrière-arrière-arrière-grand-père Renty, qu'elle appelle "Papa Renty", et sa fille Delia seront transférées du musée Peabody d'archéologie et d'ethnologie au musée international afro-américain de Caroline du Sud, l'État où ils étaient réduits en esclavage en 1850 lorsque les photos ont été prises, a déclaré mercredi un avocat de Lanier.

Ce règlement marque la fin d'une bataille de 15 ans entre M. Lanier et la prestigieuse université pour la diffusion des daguerréotypes du XIXe siècle, précurseurs des photographies modernes.

Mercredi, M. Lanier tenait un portrait de Papa Renty, bras dessus, bras dessous avec Susanna Moore, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille du biologiste de Harvard Louis Agassiz, qui avait commandé les images et dont les théories sur les différences raciales ont été utilisées à l'époque pour soutenir l'esclavage aux États-Unis.

"C'est un moment de l'histoire où les fils et les filles des ancêtres volés peuvent se lever avec fierté et proclamer à juste titre une victoire pour les réparations", a déclaré M. Lanier. "Ces biens volés, ces images prises sans dignité ni consentement et utilisées pour promouvoir une psychoscience raciste vont maintenant être rapatriés dans un foyer où leurs histoires pourront être racontées et leur humanité restaurée".

Mme Moore a qualifié les images prises par son ancêtre, Agassiz, de "projet profondément raciste".

"Cette victoire nous rappelle que la signification de ces objets dans les musées peut et doit changer", a-t-elle déclaré. "Cette femme qui se tient à côté de moi, elle savait depuis le début qu'elle n'était pas petite et qu'elle n'était pas seule".

En 2019, Lanier a intenté un procès à Harvard, alléguant que les images avaient été prises "sans le consentement de Renty et de Delia et donc illégalement conservées". Le procès a attaqué Harvard pour son "exploitation" de l'image de Renty lors d'une conférence en 2017 et dans d'autres utilisations. Elle affirme que Harvard a capitalisé sur les photos en exigeant des droits de licence "élevés" pour reproduire les images.

Agassiz est tombé sur Renty et Delia alors qu'il visitait des plantations à la recherche d'esclaves racialement "purs" nés en Afrique, selon le procès intenté par Lanier. Pour créer les images, Renty et Delia ont posé torse nu et ont été photographiés sous plusieurs angles.

"Pour Agassiz, Renty et Delia n'étaient rien de plus que des spécimens de recherche", indique la plainte. "La violence qui consiste à les contraindre à participer à un exercice dégradant destiné à prouver leur propre statut de sous-hommes ne lui serait pas venue à l'esprit, et n'aurait pas eu d'importance.

En 2021, un tribunal du Massachusetts a statué que les photos étaient la propriété du photographe et non du sujet, position confirmée par la Cour suprême du Massachusetts.

Toutefois, alors que Harvard a tenté de faire classer l'affaire, la Haute Cour de l'État a autorisé la poursuite de l'affaire sur la base de la demande de dommages-intérêts pour détresse émotionnelle formulée par Lanier.

La plus haute juridiction de l'État a reconnu "la complicité de Harvard dans les actions horribles entourant la création des daguerréotypes", déclarant que "les obligations actuelles de Harvard ne peuvent être dissociées de ses abus passés".

Dans un communiqué, Harvard a déclaré qu'elle "souhaitait depuis longtemps confier les daguerréotypes de Zealy à un autre musée ou à une autre institution publique afin de les replacer dans le contexte approprié et d'en faciliter l'accès à tous les Américains".

"Ce règlement nous permet maintenant d'avancer vers cet objectif", a déclaré l'université. "Bien que nous soyons reconnaissants à Mme Lanier d'avoir suscité d'importantes conversations sur ces images, il s'agissait d'une situation complexe, d'autant plus que Harvard n'a pas confirmé que Mme Lanier était liée aux personnes figurant sur les daguerréotypes.