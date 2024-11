Zimbabwe : la santé reproductive des femmes menacée par le retour de Trump

Sithulisiwe Moyo, 19 ans, qui portait sa fille, a attendu deux heures pour obtenir des pilules contraceptives dans une tente plantée dans un quartier pauvre de la banlieue de Harare, la capitale du Zimbabwe.

Le dispensaire d'Epworth offre à Sithulisiwe Moyo la meilleure chance de réaliser son rêve de retourner à l'école. "Je suis trop jeune pour être une machine à fabriquer des bébés", dit-elle. "Au moins, cette clinique m'aide à éviter une autre grossesse."

Mais ce service gratuit financé par le gouvernement américain, premier donateur mondial en matière de santé, pourrait bientôt ne plus être disponible.

Comme il l'a fait lors de son premier mandat, le président élu des États-Unis, Donald Trump, invoquera probablement en janvier la règle dite du bâillon mondial, une politique qui interdit d'utiliser l'aide étrangère des États-Unis pour pratiquer des avortements ou fournir des informations sur l'avortement. Cette politique empêche le gouvernement américain de financer des services sur lesquels les femmes du monde entier comptent pour éviter une grossesse ou espacer les naissances, ainsi que des soins de santé non liés à l'avortement.

Quatre décennies de restrictions intermittentes

Depuis 40 ans, la règle du bâillon est appliquée par les présidents républicains et abrogée par les présidents démocrates. Depuis le milieu des années 1980, tous les présidents républicains ont invoqué cette règle, connue sous le nom de "politique de Mexico", en référence à la ville où elle a été annoncée pour la première fois.

Dans l'une de ses premières mesures en tant que président en 2017, Trump a élargi cette règle au point que les ONG étrangères se sont vu couper l'accès à environ 600 millions de dollars de fonds américains pour la planification familiale et à plus de 11 milliards de dollars d'aide américaine à la santé mondiale entre 2017 et 2018, selon le Government Accountability Office des États-Unis, l'organe d'enquête du Congrès.

Cet argent, dont une grande partie était destinée à l'Afrique, couvrait des efforts tels que la prévention du paludisme et de la tuberculose, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ainsi que la distribution d'informations sur la santé et la contraception, ce qui pourrait également entraîner des répercussions sur la prévention du VIH.

Les défenseurs de la santé des femmes sont "mal à l'aise" après la victoire de Trump, a déclaré Pester Siraha, directeur de Population Services Zimbabwe, une filiale de MSI Reproductive Choices, une ONG qui soutient le droit à l'avortement dans 36 pays.

La politique stipule que les ONG étrangères qui reçoivent des fonds du gouvernement américain doivent accepter de cesser les activités liées à l'avortement, y compris d'en discuter en tant qu'option de planification familiale, même lorsqu'elles utilisent des fonds du gouvernement non américain pour de telles activités. Pendant le premier mandat de Trump, MSI n'a pas accepté ces conditions, ce qui l'a rendu inéligible au financement du gouvernement américain.

M. Siraha a déclaré qu'un projet proposé à M. Trump par la Heritage Foundation, un organisme conservateur, dans son plan connu sous le nom de "Project 2025", indique que la nouvelle administration pourrait promulguer "une règle du bâillon mondiale plus complète".

Même les ONG situées dans des pays qui interdisent l'avortement, comme le Zimbabwe, sont touchées. Population Services Zimbabwe, par exemple, a fermé ses cliniques de proximité pendant le premier mandat de Trump, après avoir perdu son financement en raison de son association avec MSI Reproductive Choices. Ces cliniques de proximité constituent souvent la seule option en matière de soins de santé pour les populations rurales, qui ont un accès limité aux hôpitaux en raison de la pauvreté ou de l'éloignement géographique.

"Les femmes n'ont donc nulle part où aller pour obtenir de l'aide ou même des informations", a déclaré Whitney Chinogwenya, responsable du marketing mondial chez MSI Reproductive Choices.

Certaines ONG dans d'autres pays africains comme l'Ouganda, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud ont réduit leurs services, notamment les cliniques, la contraception, la formation et le soutien aux agents de santé gouvernementaux et communautaires, ainsi que les programmes pour les jeunes, les travailleurs du sexe et les communautés LGBTIQ+.

Grossesses non planifiées

D'autres services ont été complètement fermés. Le risque de grossesses non planifiées, d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et de décès associés a augmenté dans de nombreux pays touchés, selon l'institut Guttmacher, basé aux États-Unis, qui soutient le droit à l'avortement.

Mme Chinogwenya, responsable marketing de MSI Reproductive Choices, a déclaré que les revenus des donateurs de son organisation avaient chuté de 120 millions de dollars au cours du premier mandat de M. Trump. Cet argent aurait permis à 8 millions de femmes dans le monde de bénéficier d'une aide à la planification familiale, ce qui aurait permis d'éviter 6 millions de grossesses non désirées, 1,8 million d'avortements dangereux et 20 000 décès liés à la grossesse, a-t-elle déclaré.

Selon Catriona Macleod, professeure de psychologie à l'université sud-africaine Rhodes, la politique du bâillon "entraîne davantage de grossesses involontaires, non désirées et non supportables, et, par conséquent, une augmentation du nombre d'avortements".

"Cette législation ne protège pas la vie [...] elle a été qualifiée d'exportation mortelle de l'Amérique", a déclaré Mme Macleod, qui dirige les études sur la sexualité et la reproduction à l'université.

Des dégâts pas faciles à réparer

Le président Joe Biden a annulé la politique du bâillon en 2021, ce qui a permis à Population Services Zimbabwe de recevoir 9 millions de dollars, soit environ 50 % de son financement par les donateurs, de la part de l'USAID en 2023. "Mais nous n'avons pas récupéré toutes les pertes que nous avons subies", a déclaré Siraha, le directeur de l'organisation.

"Il faut un minimum de cinq ans pour avoir un impact. Si nous avons un autre écart de cinq ans, cela signifie que nous sommes en train d'inverser tous les gains."

Son organisation estime que 1,3 million de femmes pourraient être privées des soins dont elles ont besoin au Zimbabwe, ce qui entraînerait 461 000 grossesses non désirées et 1 400 décès maternels supplémentaires si la règle du bâillon était rétablie.

Les réductions du budget de l'aide à l'étranger par d'autres gouvernements occidentaux rendront plus difficile la recherche d'un financement alternatif, a déclaré Mme Siraha.

Des choix difficiles

MSI Reproductive Choices exerce une pression sur les dirigeants mondiaux et les donateurs alternatifs afin qu'ils luttent en faveur du droit à l'avortement.

"La réélection de Trump peut enhardir le mouvement anti-choix, mais la lutte pour les droits reproductifs des femmes n'est pas négociable", a déclaré Mme Chinogwenya.

Cependant, les agences qui dépendent fortement ou entièrement des financements américains pourraient n'avoir d'autre choix que "d'assouplir leurs directives sur l'accès à l'avortement" pour pouvoir prétendre à un financement, a déclaré Denise Horn, experte en relations internationales et en société civile à l'université Bryant, dans le Rhode Island.

En Afrique du Sud, où l'avortement est en grande partie légal, certaines ONG, en particulier celles qui ne disposent pas d'autres sources de financement, ont cessé de parler ouvertement de l'avortement comme d'une option ou ont modifié leurs lignes directrices et les informations qu'elles diffusent publiquement, selon une évaluation réalisée par l'université sud-africaine Rhodes et la Coalition internationale pour la santé des femmes, une ONG basée à New York.

"Les organisations doivent donc évaluer ce qui est le plus important : le travail non lié à l'avortement qu'elles pourront encore accomplir ou le principe du pro-choix", peut-on lire dans une partie du rapport d'évaluation de 2019. "En fin de compte, ces organisations devront prendre cette décision difficile."

Les longues files d'attente des femmes au dispensaire d'Epworth, au Zimbabwe, soulignent le besoin urgent de services de planification familiale dans les communautés démunies.

Engeline Mukanya, 30 ans, a déclaré qu'elle avait déjà du mal à subvenir aux besoins de ses trois enfants avec les 100 dollars qu'elle gagnait chaque mois en tressant les cheveux des femmes. Des infirmières lui ont inséré un implant contraceptif dans le bras gauche pour la protéger d'une grossesse pendant les cinq prochaines années.

Comme beaucoup de gens ici, elle n'a pas les moyens de s'offrir les services de prestataires privés qui facturent entre 20 et 60 dollars.

"Il est regrettable que nous soyons si loin de l'Amérique et que nous soyons pris dans le feu croisé de ses politiques", a-t-elle déclaré. "Tout ce que nous voulons, c'est la liberté d'espacer nos naissances."