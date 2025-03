Les tresses synthétiques, une menace pour la santé ?

Partout dans le monde, des femmes et des hommes noires passent des heures assises pour se faire tresser avec des mèches de cheveux synthétiques.

Mais si les avantages en termes de commodités et d’esthétique sont indéniables pour les usagers, de potentiels risques pour la santé pourraient être à prendre en compte.

"Cela fait partie de notre culture depuis des années. Je veux dire que je ne pense pas que les tresses vont disparaître. Nous les portons depuis que nous sommes jeunes. On se fait faire des tresses à deux ou trois ans.", s'est confiée Jahzé Wyse, coiffeuse.

Une proposition de règlement fédéral vise à interdire le formaldéhyde, un agent cancérigène contenu dans les produits chimiques utilisés pour le défrisage des cheveux, a mis le doute sur la possible nocivité des cheveux synthétique même si les recherches sur les problèmes potentiels liés à l'utilisation de cheveux synthétiques pour les tresses sont peu nombreuses.

L'étude du Consumer Reports, publiée fin février, a révélé la présence de substances chimiques dangereuses telles que le plomb, le benzène et d'autres substances cancérigènes dans dix des produits de tressage synthétiques les plus populaires. Mais bien qu’elle soit préoccupante, cette étude n’a pas fait l’objet de l'examen scientifique rigoureux nécessaire pour être publiée dans une revue scientifique.

"Nous avons trouvé des problèmes avec ces produits. Voici les problèmes : métaux lourds et composés organiques volatils. Et nous soupçonnons que si nous avions fait des tests plus larges, nous aurions trouvé plus d'échantillons", a indiqué James Rodgers, Consumer Reports, sécurité des produits.

"Plus nous pouvons sensibiliser les gens au fait que certaines de ces habitudes culturelles peuvent potentiellement être nocives, plus nous avons la possibilité de mettre fin à ces dommages.", a ajouté Jasmine McDonald, professeur associé d'épidémiologie à l'université de Columbia .

*Les experts interrogés par l'Associated Press, estiment que l'étude de Consumer Reports ne devrait pas susciter la peur, mais la prise de conscience des méfaits potentiels des cheveux tressés, de l'absence de réglementation fédérale et de l'insuffisance des recherches.*