L'UE lève ses sanctions économiques contre la Syrie

BARCELONE (AP) - L'Union européenne va lever les sanctions imposées à l'économie syrienne tout en maintenant celles qui visent l'ancien régime Assad, a annoncé mardi la plus haute diplomate de l'UE.

La responsable de la politique étrangère, Kaja Kallas, s'est exprimée après avoir présidé une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union européenne. Elle a déclaré que cette décision visait à éviter la pauvreté et le radicalisme dans le pays, après plus d'une décennie de guerre civile qui a fait fuir des millions de personnes, y compris vers l'Europe.

Les sanctions sont "conditionnelles" et pourraient être reprises si le nouveau gouvernement d'Ahmad al-Sharaa ne parvient pas à maintenir la paix, a précisé Mme Kallas.

"Sauver des vies doit être notre priorité absolue en Syrie", a-t-elle déclaré.

L'annonce est intervenue une semaine après la rencontre du président américain Donald Trump avec M. al-Sharaa et son annonce que les États-Unis allaient alléger les sanctions contre la Syrie. La levée des sanctions pourrait apporter des investissements indispensables à la Syrie, qui a besoin de dizaines de milliards de dollars pour restaurer ses infrastructures endommagées.

À la fin de l'année dernière, une insurrection a renversé l'ancien président syrien Bachar Assad et mis fin à la guerre civile qui a décimé une grande partie des infrastructures du pays. Les Nations unies estiment que 90 % des Syriens vivent dans la pauvreté et que l'électricité fournie par l'État n'arrive que deux heures par jour.

Plus tôt dans la journée, M. Kallas avait reconnu les inquiétudes suscitées par le conflit sectaire, mais avait déclaré que "nous n'avons pas d'autres choix" que de lever les sanctions et de soutenir l'économie syrienne : "En fait, soit nous leur donnons la possibilité de stabiliser le pays, soit nous ne le faisons pas et nous nous retrouvons dans une situation semblable à celle de l'Afghanistan.

Mme Kallas a ajouté : "Il ne peut y avoir de paix sans voie de redressement économique, et nous avons tous besoin d'une Syrie stable".

Elle n'a pas fourni aucun détail ni de calendrier sur la levée des sanctions. Toutefois, une déclaration du Conseil européen indique qu'il maintiendra "les sanctions fondées sur des motifs de sécurité, notamment les armes et les technologies susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne". En outre, l'UE introduira des mesures restrictives ciblées supplémentaires à l'encontre des auteurs de violations des droits de l'homme et de ceux qui alimentent l'instabilité en Syrie".

Les Syriens ont fait la fête dans les rues du pays après l'annonce de M. Trump, et les dirigeants des pays arabes voisins, qui accueillent des millions de réfugiés ayant fui la guerre en Syrie, l'ont saluée.