Guerre Israël-Hamas : le pape Léon XIV appelle au retour de l'aide humanitaire

Alors qu'il présidait sa première audience générale sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape Léon XIV a appelé à l’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Le souverain pontife a qualifié la situation à Gaza de « préoccupante et douloureuse ».

Cette première audience générale a eu lieu quelques jours seulement après que 200 000 personnes aient assisté dimanche à la messe inaugurale du nouveau pape.

« La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse. Je renouvelle mon appel sincère à permettre l'accès à une aide humanitaire décente et à mettre fin aux hostilités, dont le prix déchirant est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades. », a déclaré Pape Léon XIV.

Le Vatican a indiqué qu'environ 40 000 personnes étaient présentes pour cette audience. Le Pape Léon s'est exprimé dans son anglais natal, dans son espagnol courant ainsi que dans l'italien traditionnel de la papauté.

La rencontre, qui dure plus d'une heure, se termine généralement par un bref appel du pape sur un sujet d'actualité ou un événement à venir.