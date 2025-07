RDC : le Pape déplore l’attaque contre des chrétiens à Komanda

Le pape Léon XIV a renouvelé mercredi 30 juillet son appel à la paix dans le monde entier. Il a particulièrement déploré la mort d’une quarantaine de chrétiens dans l'attaque terroriste d'une église catholique dans l'est du Congo par des rebelles soutenus par l'État islamique.

Ceci lors de son discours à l'occasion du 50e anniversaire des accords d'Helsinki, signés lors de la guerre froide et qui inauguraient une nouvelle ère de sécurité et de droits de l'homme.

Pape Léon XIV a déclaré :

“Je renouvelle ma profonde douleur pour la brutale attaque terroriste qui s'est produite dans la nuit du 26 au 27 juillet à Komanda, dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 40 chrétiens ont été tués dans une église au cours d'une veillée de prière et dans leurs maisons. Tout en confiant les victimes à la miséricorde aimante de Dieu, je prie pour les blessés et pour les chrétiens qui, dans le monde entier, continuent à souffrir de la violence et de la persécution, exhortant tous ceux qui ont des responsabilités au niveau local et international à collaborer pour prévenir des tragédies similaires.”

Sur les 43 personnes, tuées dans cette église alors qu'elles se recueillaient lors d'une veillée de prière, figurent 15 femmes et neuf enfants

Le pape a par ailleurs appelé à préserver l’esprit d’Helsinki en utilisant la diplomatie pour prévenir et résoudre les conflits.

L'audience générale de mercredi marquait la reprise de la rencontre hebdomadaire du Pape avec les fidèles après une pause estivale de plusieurs semaines.

La place Saint-Pierre était principalement noircie de monde dû à l'arrivée de dizaines de milliers de pèlerins en ville, pour une semaine de célébration de l'Année sainte pour les jeunes catholiques.