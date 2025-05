Gabon : Oligui Nguema nomme son premier gouvernement

Le président gabonais, investi le 3 mai, a annoncé ce lundi la composition de son gouvernement, qui inclut plusieurs personnalités venant du secteur économique et de la société civile. Cette nouvelle équipe reflète la volonté des autorités de réformer l'action publique à la suite de la transition entamée en 2023.

À peine deux jours après son investiture, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé, par décret, à la nomination des membres du premier gouvernement de la Ve République gabonaise. Cette déclaration, faite par le Secrétaire général de la Présidence, marque un tournant dans le processus de transition politique amorcé après le coup d'État d'août 2023.

Séraphin Moundounga a été désigné vice-président de la République, tandis qu'Alexandre Barro Chambrier a été nommé vice-président du gouvernement.

Les ministres clés comprennent Henri-Claude Oyima, ministre d'État en charge de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, responsable de la lutte contre la vie chère, ainsi que Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre d'État pour l'Éducation nationale, l'Instruction civique et la Formation professionnelle.

Ulrich Manfoumbi Manfoumbi est responsable des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, alors que François Ndong Obiang s'occupe des Réformes et des Relations avec les Institutions. Régis Onanga Ndiaye conserve le portefeuille des Affaires étrangères, en charge également de l'Intégration et de la Diaspora.

D'autres ministres notables incluent Brigitte Onkanowa, ministre de la Défense nationale, et Hermann Immongault, à la tête de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Séraphin Akure Davin est nommé ministre de la Justice et des Droits humains.

De plus, Philippe Tonangoye s'occupera de l'Accès universel à l'Eau et à l'Énergie, tandis que Paul-Marie Gondjout dirigera le ministère de la Communication et des Médias. Maurice Ntossui Allogo est chargé des Eaux et Forêts, en lien avec la gestion des conflits entre l'homme et la faune.

Mays Mouissi occupera le poste de ministre de l'Environnement et de l'Écologie, et Laurence Mengue Me Nzoghe, épouse Ndong, sera ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue tout en étant porte-parole du gouvernement. Gilles Nembé est désigné ministre des Mines et des Ressources géologiques, et Sosthène Nguema Nguema prendra en charge le ministère du Pétrole et du Gaz.

La Santé sera sous la responsabilité du professeur Adrien Mougougou, tandis que Ludovic Menié sera ministre du Logement, de l'Urbanisme et du Cadastre. Pascal Ogowet Siffon dirigera le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat, alors que Louise Mboumba Mbina sera en charge de la Planification et de la Prospective.

Nadine Awanang, épouse Anato, s’occupera des Affaires sociales et de l'Inclusion, tandis que Simplice-Désiré Mamboundou dirigera l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Marcelle Ibinga, épouse Itsitsa, sera à la Fonction publique et au Renforcement des capacités, tandis que Patrick Barbera-Isaac prendra en main le Travail, le Plein emploi et le Dialogue social.

Le secteur de l'Industrie et de la Transformation locale sera dirigé par Maître Lubin Ntoutoume, Édouard Mukendi sera responsable des Travaux publics et de la Construction, et Mark Doumba est nommé ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation.

Enfin, Zenab Nyingha Chani supervisera l'Entrepreneuriat, le Commerce et les PME-PMI, tandis qu'Odette Polo, épouse Panzou, prendra en charge l'Agriculture, l'Élevage et le Développement rural. Élodie Diane Fouefoué, épouse Sandjoh, occupera le poste de ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Le docteur Armande Longo Moulengui a été désignée ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, en charge de la Vie associative.