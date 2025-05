Une Sud-Africaine reconnue coupable de la vente de sa fille de 6 ans

Une Sud-Africaine a été reconnue coupable vendredi d'enlèvement et de vente de sa fille de 6 ans dans une affaire qui a horrifié le pays. La fillette avait disparu il y a plus d'un an et n'a toujours pas été retrouvée.

Kelly Smith et deux hommes – son petit ami et leur ami – ont été reconnus coupables d'enlèvement et de traite d'êtres humains pour la disparition de Joshlin, la fille de Smith, âgée de 6 ans lors de sa disparition en février 2024.

Smith – de son nom complet Racquel Chantel Smith – était initialement une figure de sympathie lorsque sa fille a disparu. Des membres de la communauté se sont mobilisés autour d'elle et se sont portés volontaires pour aider la police à retrouver Joshlin dans les dunes de sable près de leur quartier pauvre de cabanes, près de la ville côtière de Saldanha Bay, à environ 120 kilomètres au nord du Cap.

Une photo de Joshlin souriante et les cheveux attachés en couettes a été diffusée par les chaînes d'information de toute l'Afrique du Sud, tandis que la police lançait une chasse à l'homme à l'échelle nationale.

Smith a déclaré avoir laissé Joshlin avec son petit ami le jour de sa disparition, mais l'affaire a pris une tournure inattendue lors de son arrestation.

Une femme a témoigné lors du procès que Smith lui avait confié qu'elle et les deux hommes avaient vendu Joshlin pour environ 1 000 dollars à un guérisseur traditionnel qui voulait l'enfant pour des parties de son corps. Le verdict du juge n'a pas permis de déterminer à qui l'enfant a été vendue ni ce qui lui est arrivé exactement.

Smith, son petit ami Jacquin Appollis et leur ami Steveno van Rhyn risquent la prison à vie et le juge a annoncé que les audiences de détermination de la peine commenceraient la semaine prochaine.

Les personnes présentes au procès ont applaudi et acclamé la lecture des verdicts de culpabilité par le juge Nathan Erasmus. Le procès s'est tenu dans un centre sportif de la baie de Saldanha, plus spacieux qu'une salle d'audience, afin que la communauté puisse y assister.