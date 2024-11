Libye : des hommes armés enlèvent femmes et enfants migrants en mer

Le 28 novembre dernier, une scène choquante s’est déroulée dans les eaux internationales au large de la Libye.

Alors que des migrants fuyaient les côtes libyennes à bord de radeaux de fortune, leur traversée de la Méditerranée a été brutalement interrompue par des hommes armés. Ces derniers, se présentant comme membres de la garde côtière libyenne, ont attaqué le navire des migrants, tirant en l’air et dans l’eau pour les effrayer.

Fulvia Conte, responsable des secours à bord du navire humanitaire Geo Barents de Médecins Sans Frontières, a décrit l'horreur vécue par les migrants : « Des hommes armés ont menacé les personnes sur les radeaux, tirant en l’air et dans l’eau, effrayant les 70 personnes qui ont sauté à l'eau. L’équipe de MSF a réussi à sauver tout le monde de l’eau et du canot, mais le bateau de patrouille est parti avec 29 femmes et enfants en direction de la Libye. »

Les secouristes de MSF ont pu sauver la majorité des passagers tombés à l’eau. Toutefois, la situation a pris une tournure dramatique lorsque le bateau des hommes armés a quitté les lieux, emmenant avec lui 29 femmes et enfants. Une situation qui a laissé les rescapés sous le choc et dans un profond sentiment d'impuissance.

Mara Eliana Tunno, psychologue à bord du Geo Barents, a relaté les témoignages bouleversants des rescapés : « Les personnes à bord nous disent qu'elles ont été traitées violemment, torturées, abusées et ont vécu dans des conditions inhumaines terribles en Libye. » Ces déclarations confirment une fois de plus la brutalité des conditions auxquelles les migrants sont confrontés, non seulement en mer, mais également sur le sol libyen, où de nombreux réfugiés sont enfermés dans des centres de détention sordides et maltraités.

Cet incident tragique souligne l’urgence de la situation des migrants tentant de fuir la Libye et les violences auxquelles ils sont confrontés sur leur chemin. Selon les Nations Unies, la Méditerranée est devenue une véritable fosse commune, et les violences en mer, ainsi que celles subies en Libye, rendent leur voyage encore plus périlleux.

Médecins Sans Frontières appelle les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour protéger les migrants et réunir les familles séparées.

La Libye, en l'état actuel, ne constitue pas un refuge sûr pour ces populations en détresse, et les acteurs humanitaires dénoncent l’impunité des agresseurs.

Les autorités internationales et les organisations humanitaires doivent intensifier leurs efforts pour garantir la sécurité de ces milliers de migrants pris dans cette tragédie humanitaire.

