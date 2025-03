Soudan : 221 enfants victimes de viols depuis début 2024, selon l'UNICEF

L'agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré mardi que 221 enfants, ont été violés par des hommes armés au Soudan depuis le début de l’année 2024 à ce jour.

L'UNICEF a documenté des cas d'enfants violés lors d'attaques contre des ville dans neuf états du pays.

Plus de 30 % des enfants victimes de viols étaient des garçons, tandis que les autres étaient des filles. Parmi eux, on compte 16 enfants de moins de cinq ans et quatre nourrissons.

"Les données que nous avons obtenues des prestataires de services au Soudan nous montrent que ce phénomène est très répandu, qu'il s'est produit dans neuf États, rien qu'avec ces 221 cas de viol, dans neuf États, dans tout le pays, y compris Gedaref, Kassala, Al Gezeira, l'État du Nord, le Nil, Khartoum, le Kordofan du Sud et deux des États du Darfour, et je pense que c'est un exemple du fait que cela est utilisé comme une arme de guerre au Soudan par toutes les parties au conflit et qu'aucune femme ni aucun enfant n'est en sécurité." a déclaré Tess Ingram, responsable de la communication de l'UNICEF pour la région MENA.

Depuis que la guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée et ses rivaux paramilitaires, les Forces de soutien rapide, avec des batailles à Khartoum et dans tout le pays, les groupes de défense des droits ont déclaré que des atrocités, notamment des violences sexuelles et des mariages forcés d'enfants, ont été commises par les deux camps.

Sur les 221 enfants violés, 73 cas sont liés au conflit et 71 ne le sont pas, tandis que les autres ne sont pas identifiés.