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Au Nigeria, l'armée libère 31 otages après une attaque sur une église

Au Nigeria, l'armée libère 31 otages après une attaque sur une église
Des militaires nigérians pendant les élections présidentielles à Anambra, février 2023.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Nigéria

Les forces armées nigérianes ont annoncé dimanche avoir libéré 31 otages après une attaque sur une église survenue dimanche. Cinq corps sans vie ont également été trouvés dans les lieux de l'attaque.

31 personnes ont été victimes d'une prise d'otages dans l'état de Kaduna au Nigeria, dimanche.

L'attaque, perpétrée par des assaillants dont l'identité et la motivation restent inconnues pour l'instant, a visé une église dans le village d'Ariko, où se célébrait une messe pascale.

Certains médias locaux ont parlé d'attaques sur deux églises différentes, dont l'une catholique et l'autre évangélique.

Le même jour, les forces armées nigérianes ont annoncé avoir libéré les otages après avoir "échangé des tirs" avec les assaillants.

Selon l'armée, cinq personnes sans vie auraient également été trouvées sur les lieux de l'attaque.

Le nord-ouest du Nigéria est fréquemment touché par des attaques meurtrières, provenant de conflits locaux, mais aussi de groupes djihadistes.

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