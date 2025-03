Somalie : une communauté soudanaise solide soutient les réfugiés

L'universitaire soudanais Ishag Ali Mohamed a été contraint de tout quitter à cause des combats au Soudan, mais le sentiment de communauté qu'il a fini par trouver en Somalie lui a permis de se sentir chez lui. Ce titulaire d'un doctorat s'est installé à Mogadiscio où il enseigne l'arabe comme deuxième langue à l'Académie somalienne des médias numériques.

"L'une des plus belles choses en Somalie, et à Mogadiscio en particulier, c'est le type de communauté soudanaise qui existe ici. Il y a un grand nombre de médecins et de professeurs, et ensemble, ils forment une société soudanaise complète dans tous les détails. Vous n'en reviendrez pas. En ce moment même, je me trouve au centre communautaire soudanais et nous sommes à environ une demi-heure de l'iftar. Tous les éléments d'un repas soudanais traditionnel du ramadan sont disponibles ici : l'accueil chaleureux, la rencontre avec les proches, la rupture du jeûne avec l'aseeda et le balila (plats traditionnels), et même l'utilisation de l'ibreeq (cruche) traditionnel", a déclaré Ishag Ali Mohamed, réfugié soudanais.

Mohamed a trouvé un nouveau sentiment d'appartenance dans la capitale somalienne, au sein de l'importante communauté soudanaise de la ville.

"Dieu merci, je suis arrivé en Somalie et j'ai eu l'impression d'être vraiment dans ma patrie, le Soudan. La Somalie ressemble au Soudan à bien des égards - dans le mode de vie, l'apparence des gens, leur hospitalité, etc.", a expliqué Ishag Ali Mohamed, réfugié soudanais .

Pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, ce sentiment de connexion et d'unité est encore plus fort.

Les membres de la communauté se réunissent pour rompre le jeûne lors du repas de l'iftar, en partageant des plats traditionnels tels que l'aseeda et le balila. Chaque Ramadan, la communauté soudanaise de Mogadiscio organise un tournoi de football à cinq, auquel participent des joueurs somaliens.

Le chemin de Mohamed vers la sécurité qu'il a trouvée en Somalie a été loin d'être facile. Mohamed se souvient d'avoir été coincé dans sa maison avec sa famille pendant des mois, écoutant le bruit des bombes à l'extérieur. L'un des incidents les plus douloureux s'est produit lorsque j'étais chez moi avec ma famille et qu'un énorme obus explosif de type "dana" est tombé sur notre maison", raconte-t-il. "Il a détruit un mur, abattu des arbres et brisé des portes. Tout le voisinage a cru que nous étions morts".