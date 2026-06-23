Afrique du Sud : inhumation d'Edgar Lungu, verdict en faveur de la famille en appel

La Cour suprême d’appel en Afrique du Sud a rejeté mardi la demande du gouvernement zambien visant à obtenir la garde de la dépouille d’Egar Lungu. Les juges se sont prononcés en faveur de la famille de l’ancien président zambien.

La Cour suprême d’appel a déclaré que « le droit commun et les droits constitutionnels de la famille prévalent » sur la revendication du gouvernement zambien.

Le verdict pourrait marquer la fin de la bataille juridique concernant le lieu de son inhumation. Edgar Lungu est décédé en Afrique du Sud le 5 juin 2025, à l’âge de 68 ans. Il a dirigé la Zambie de 2015 à 2021.

Les autorités zambiennes souhaitaient l’inhumer dans un cimetière réservé aux dirigeants de ce pays d’Afrique de l’Est. Sa famille a décidé de l’enterrer en Afrique du Sud.

Invoquant les dernières volontés de Lungu, à savoir que l’actuel président Hichilema ne s’approche en aucun cas de sa dépouille et ne préside pas de funérailles nationales en sa mémoire en Zambie.