Soudan du Sud : un chatbot pour aider les victimes de violences sexuelles

Une nouvelle technologie pourrait potentiellement aider les victimes de violences sexuelles au Soudan du Sud.

Dans un contexte humanitaire fragile et en proie à des infrastructures sanitaires défaillantes, l’ONG IsraAID a développé un chatbot accessible via WhatsApp. Ce dispositif permet aux victimes de signaler anonymement leur agression et d’être rapidement prises en charge, évitant ainsi que certaines femmes ne soient contraintes de poursuivre une grossesse non consentie faute d’accès aux soins.

Une survivante, qui souhaite garder l’anonymat, témoigne en Nuer : « Je cherchais du bois dans la brousse, près du camp de déplacés de Juba, quand j'ai été violée par des inconnus. Je suis allée demander de l'aide au centre de santé, mais on m'a dit que le centre était fermé et que la personne compétente n'était pas là, et c'était un vendredi. Je suis revenue le lundi, mais impossible d'obtenir de l'aide. Ma grossesse s'est poursuivie et je suis désespérée, car j'ai eu l'enfant d'un étranger faute d'argent pour me rendre à l'hôpital. »

Grâce à une alerte instantanée générée par le chatbot, les travailleurs sociaux peuvent désormais intervenir plus rapidement. En trois mois, 135 cas d'agressions ont été signalés, offrant une réponse quasi immédiate aux victimes.

Chigoa Bentiu, membre du personnel d'IsraAID, explique : « Les informations que vous saisissez par téléphone parviennent immédiatement à l'agent responsable. La victime pourra ainsi être orientée vers le centre et sera rapidement prise en charge, étant donné que son dossier aura déjà été transmis. »

Une autre voix se fait entendre, celle d’un homme victime de violences conjugales, qui témoigne en Nuer : « Je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de partager mon histoire. Je suis un homme qui a été violé par sa femme. Suite à ce viol, elle a mis au monde des jumeaux. La crise est telle que je ne peux pas subvenir à leurs besoins, ce qui ne fait qu'aggraver les souffrances. Je supplie le monde entier de nous aider. »

Malgré l’innovation qu’apporte ce dispositif, le Soudan du Sud demeure l’un des pays où l’accès aux télécommunications est le plus limité au monde. L’analphabétisme et la peur de la stigmatisation continuent de freiner l’efficacité du chatbot, soulignant les défis persistants pour offrir une aide complète à une population vulnérable.