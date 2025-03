RDC : 25 morts, dont des footballeurs, dans le chavirement d'un bateau

Un bateau a chaviré dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), tuant 25 personnes, dont de nombreux joueurs de football, ont annoncé les autorités lundi.

Les joueurs revenaient d'un match dans la ville de Mushie, dans la province de Maï-Ndombe, dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque le bateau a chaviré sur la rivière Kwa, a déclaré Alexis Mputu, porte-parole de la province.

Alexis Mputu a suggéré que la mauvaise visibilité de nuit a pu être un facteur déterminant. Au moins 30 autres personnes ont survécu, a déclaré Renacle Kwatiba, l'administrateur local du territoire de Mushie.

Les accidents de bateau mortels sont fréquents dans ce pays d'Afrique centrale, où les voyages nocturnes et les bateaux surchargés sont souvent incriminés. Les autorités ont eu du mal à faire respecter la réglementation maritime.

Les rivières de la RDC constituent un moyen de transport majeur pour ses plus de 100 millions d'habitants, en particulier dans les régions reculées où les infrastructures sont médiocres ou inexistantes.

Des centaines de personnes ont été tuées dans des chavirements ces dernières années, car de plus en plus de gens abandonnent les quelques routes disponibles pour des bateaux en bois remplis de passagers et de marchandises.