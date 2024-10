RDC : au moins 50 morts dans un chavirement de bateau sur le lac Kivu

Un bateau transportant de nombreux passagers a chaviré sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), jeudi, tuant au moins 50 personnes, ont déclaré des témoins à l'Associated Press.

On ne sait pas exactement combien de personnes se trouvaient à bord ni combien ont péri, mais des témoins ont dit avoir vu les services de secours repêcher au moins 50 corps dans l'eau. Dix personnes ont survécu et ont été transportées à l'hôpital local.

Le bateau, surchargé de passagers, a coulé alors qu'il tentait d'accoster à quelques mètres du port de Kituku, selon les témoins. Il se rendait de Minova, dans la province du Sud-Kivu, à Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Les autorités locales ont déclaré que les opérations de sauvetage se poursuivaient et que le nombre de morts restait inconnu pour le moment. En février, la majorité des 50 passagers à bord d'un bateau en bois ont été présumés morts après le chavirement de l'embarcation sur le lac Kivu.

Réglementation maritime

"Ce bateau transportait une centaine de personnes alors qu'il ne pouvait accueillir qu'une trentaine de passagers", a déclaré le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, à une station de radio locale à la suite de l'accident.

Il s'agit du dernier accident de bateau meurtrier en date dans ce pays d'Afrique centrale, où la surpopulation des bateaux est souvent en cause. La réglementation maritime n'est pas non plus toujours respectée.

Les autorités congolaises ont souvent mis en garde contre la surcharge et ont promis de punir ceux qui enfreignent les mesures de sécurité pour le transport par voie d'eau. Mais dans les régions reculées d'où viennent la plupart des passagers, nombreux sont ceux qui n'ont pas les moyens de payer les transports publics pour les quelques routes disponibles.

En juin, un bateau surchargé a coulé près de la capitale Kinshasa et 80 passagers ont perdu la vie. En janvier, 22 personnes sont mortes sur le lac Maî-Ndombe et en avril 2023, six personnes ont été tuées et 64 ont disparu sur le lac Kivu.

Surchargé

Des témoins ont déclaré que le bateau qui a chaviré jeudi était visiblement surchargé.

"J'étais au port de Kituku quand j'ai vu le bateau arriver de Minova, plein de passagers", a déclaré Francine Munyi à l'AP. "Il a commencé à perdre l'équilibre et a coulé dans le lac. Certaines personnes se sont jetées à l'eau. Beaucoup sont morts et peu ont été sauvés", a-t-elle ajouté. "Je n'ai pas pu les aider car je ne sais pas nager."

Les familles des victimes et les habitants de Goma se sont rassemblés au port de Kituku, accusant les autorités de négligence face à l'insécurité croissante dans la région.

Depuis que les combats entre les forces armées et les rebelles du M23 ont rendu la route entre les villes de Goma et Minova impraticable, obligeant à fermer le passage aux camions transportant des denrées alimentaires, de nombreux commerçants ont eu recours au transport maritime sur le lac Kivu. Une alternative jugée plus sûre que le trafic routier, menacé par l'insécurité.

Survivants

Mais selon Elia Asumani, un agent maritime qui travaille sur cette ligne, la situation est devenue dangereuse : "Nous avons peur", a-t-il déclaré à l'AP. "Ce naufrage était prévisible."

Bienfait Sematumba, 27 ans, a déclaré avoir perdu quatre membres de sa famille. "Ils sont tous morts. Je suis seul maintenant", a-t-il déclaré en sanglotant. "Si les autorités avaient mis fin à la guerre, ce naufrage n'aurait jamais eu lieu."

Les survivants, une dizaine, ont été emmenés à l'hôpital de Kyeshero pour y être soignés. L'une d'entre elles, Neema Chimanga, s'est dite encore sous le choc. "Nous avons vu le bateau commencer à se remplir d'eau à moitié", a-t-elle raconté à l'AP. "La porte du bateau s'est ouverte et nous avons essayé de la fermer. Mais l'eau entrait déjà et le bateau s'est incliné".

"Je me suis jetée à l'eau et j'ai commencé à nager", a-t-elle ajouté. "Je ne sais pas comment je suis sortie de l'eau."