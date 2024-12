RDC : au moins 25 morts dans le chavirement d'un bateau

Un bateau surchargé a chaviré sur une rivière du centre de la République démocratique du Congo (RDC) mardi, tuant au moins 25 personnes, dont des enfants, et laissant des dizaines de personnes disparues, selon les autorités et les habitants.

L'embarcation aurait eu plus de 100 passagers à bord après avoir quitté la ville d'Inongo, au nord-est de la capitale Kinshasa. Il a chaviré quelques centaines de mètres plus loin sur la rivière Fimi, la dernière tragédie de ce type à frapper le Congo.

Des recherches étaient en cours pour retrouver les disparus quelques heures plus tard, mardi, alors que l'on craignait que le nombre de morts ne soit beaucoup plus élevé.

"Il y a eu une surcharge au niveau du toit et, en ce qui concerne les corps sans vie, au moins 25 ont été récupérés jusqu'à présent", a déclaré David Kalemba, le commissaire fluvial d'Inongo.

Le bateau qui a chaviré était également chargé de marchandises, selon Alex Mbumba, un habitant de la région. "Parmi les morts, il y a des enfants, mais il est difficile de donner un bilan exact pour le moment, car le bateau avait beaucoup de passagers", a déclaré M. Mbumba.

Le naufrage de mardi est le quatrième cette année dans la province de Maï-Ndombe, une région entourée de rivières et où de nombreuses personnes dépendent du transport fluvial.

Les autorités congolaises ont souvent mis en garde contre la surcharge et ont promis de punir ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité pour le transport fluvial. Cependant, dans les régions reculées d'où proviennent la plupart des passagers, nombreux sont ceux qui n'ont pas les moyens de payer les transports publics pour les quelques routes disponibles.

Au moins 78 personnes se sont noyées en octobre lors du naufrage d'un bateau surchargé dans l'est du pays, tandis que 80 personnes ont perdu la vie dans un accident similaire près de Kinshasa en juin.

Le dernier accident en date a suscité des appels au gouvernement pour qu'il équipe la province de dispositifs de flottaison. "Le gouvernement doit agir pour améliorer la sécurité sur les eaux de notre province (car) les conditions de navigation sont dangereuses", a déclaré M. Mbumba.

Le chavirement de bateaux surchargés est également de plus en plus fréquent dans ce pays d'Afrique centrale. En effet, pour des raisons de sécurité, de plus en plus de personnes abandonnent les rares routes disponibles pour des bateaux en bois qui croulent sous le poids des passagers et de leurs marchandises.

Les routes sont souvent prises dans les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité congolaises et les rebelles qui bloquent parfois les principales voies d'accès. Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou portées disparues dans ces accidents depuis le début de l'année.