Le Lesotho proteste officiellement contre les propos "insultants" de Trump

Le gouvernement du Lesotho a exprimé son indignation après des déclarations du président américain Donald Trump justifiant des coupes budgétaires dans l’aide au développement.

En évoquant devant le Congrès une réduction des fonds destinés à la promotion des droits LGBT+ au Lesotho, le locataire de la Maison-Blanche a lancé une phrase jugée méprisante : "huit millions de dollars pour promouvoir les LGBT+ dans une nation africaine dont personne n’a jamais entendu parler." Ces propos ont enflammé les réseaux sociaux dans le petit royaume et provoqué une vive réaction des autorités. Maseru a adressé une lettre officielle de protestation à Washington, dénonçant une atteinte à la souveraineté et à la dignité du pays.

Le porte-parole du gouvernement, Thabo Sekonyela, a rappelé l’engagement de longue date des États-Unis au Lesotho, notamment à travers le Corps de la Paix, qui envoie régulièrement des volontaires américains dans le pays.

"Depuis de nombreuses années, plusieurs groupes de volontaires du Corps de la Paix des États-Unis ont été envoyés dans notre pays. Il est donc difficile d’imaginer que le président Trump ignore cette réalité. Certains volontaires ont même choisi de rester au Lesotho après leur mission, séduits par notre culture et notre mode de vie. Certains se sont mariés ici et ne souhaitent plus retourner aux États-Unis."

Au-delà des tensions diplomatiques, ces restrictions budgétaires pourraient avoir des conséquences directes sur la population. En 2024, Washington a alloué 120 millions de dollars d’aide au Lesotho, dont 43,5 millions spécifiquement pour la lutte contre le VIH/sida. La suppression de ces financements risque d'affecter des milliers de personnes dépendantes de ces programmes de santé.

Pour l’instant, les États-Unis n’ont pas officiellement réagi aux critiques du Lesotho.