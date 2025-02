Niger : une commission nationale propose une transition de 5 ans

Alors que le Niger est dirigé par des militaires depuis le coup d’état de 2023, une commission nationale a recommandé une transition politique d’au moins cinq ans vers un régime démocratique.

Cette décision, qui a été prise à l'issue de discussions nationales, prolonge encore le délai de trois ans proposé initialement par l’armée au moment de l’éviction du président Mohamed Bazoum.

Une proposition qui avait été rejetée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et qui avait intensifié les désaccords politiques entre le bloc régional et le Niger et ses voisins le Mali et le Burkina Faso. Les pays ont depuis quitté l'organisation pour former l’Alliance des Etats du Sahel..

L’un des vice-présidents de la commission a donc déclaré à la télévision nationale que la durée de transition de 60 mois pourrait toutefois changer en fonction de la situation sécuritaire. Il a ajouté que la commission avait également promu le général de brigade Abdourahmane Tiani chef de la junte au rang de général de l’armée.

S’ajoute à cela la dissolution des partis politiques, avec une nouvelle charte autorisant deux à cinq partis politiques.

Les travaux de la commission ont donné lieu à des consultations avec plus de 700 délégués, dont des avocats, des architectes et des enseignants. Les partis politiques n'y ont pas participé.

Le rapport de la commission sera remis à la junte qui prendra la décision finale sur le calendrier de la transition.