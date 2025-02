Niger : les Assises nationales actent 5 ans de transition et la dissolution des partis

Après six jours de délibérations, les assises nationales du Niger ont conclu à une transition de cinq ans renouvelables.

Cette durée, approuvée à l’unanimité par les 716 délégués présents, pourra être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire et de l’agenda de la Confédération des États du Sahel.

Le général de brigade Abdourahamane Tiani, chef de l’État, a salué cette décision, qu’il considère comme un nouveau départ pour le pays. Il a réaffirmé son engagement à conduire cette transition dans l’intérêt supérieur de la nation.

« Aussi, je m’engage solennellement à concrétiser cet espoir de bonheur pour le peuple nigérien en prenant toutes les mesures nécessaires. Vous avez joué votre partition, je jouerai la mienne sans faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. » — Abdourahamane Tiani, chef de l'État du Niger

Des réformes politiques majeures

Outre la fixation de la durée de la transition, les assises ont entériné d’importants changements institutionnels. Parmi les décisions notables figurent la dissolution des partis politiques existants et l’élévation du général Tiani au titre de président de la République.

« Il a été décidé de maintenir la forme républicaine de l’État, son caractère unitaire, démocratique et social, et d’attribuer au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République. De plus, les partis politiques existants sont dissous, avec l’élaboration d’une nouvelle charte instaurant un multipartisme contrôlé et interdisant aux fonctionnaires de participer aux activités partisanes. » — Barry Bibata Niandou, rapporteuse générale des assises

Amnistie et réconciliation nationale

Les participants aux assises ont également proposé une amnistie pour les auteurs du coup d’État du 26 juillet 2023, ainsi qu’une grâce pour les militaires précédemment condamnés pour tentative de déstabilisation. Cette mesure vise à tourner la page des tensions politiques et à favoriser une réconciliation nationale dans un contexte de défis sécuritaires persistants.