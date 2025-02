Soudan du Sud : les partis appellent à la fin de la transition

Au Soudan-Sud, les retards fréquents dans la mise en œuvre de l' accord de paix de 2018 font planer l'incertitude sur la transition du pays vers une paix et une démocratie durables.

La question d'un retour à l'ordre constitutionnel était au cœur d'n forum organisé par les parti-politiques en collaboration avec la mission onusienne dans le pays. Le gouvernement de transition a été prolongé de deux ans de même que les élections en dépit de l'accord de paix qui avait apporté une lueur d'espoir dans la plus jeune république du continent.

Les observateurs et partenaires internationaux exhortent les dirigeants du pays à faire preuve de volonté politique et à prendre les mesures nécessaires pour tenir leur promesse de paix, de démocratie et de développement.

Les participants ont recommandé une série d'actions pour accélérer les efforts visant à concrétiser tous les éléments de l'accord de paix afin que les citoyens du Soudan du Sud puissent avoir l'occasion qu'ils méritent d'élire leurs propres dirigeants en 2026.

De plus, le forum s'est concentré sur la réalisation d'objectifs essentiels, notamment la finalisation des dispositions transitoires en matière de sécurité, l'élaboration d'une constitution, le financement intégral et l'opérationnalisation des organes électoraux, ainsi que la mise en place de mécanismes judiciaires clés.