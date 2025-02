L'Émir du Qatar en Iran pour renforcer les relations bilatérales

L'Émir du Qatar a appelé mercredi à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à un "règlement juste et global" pour les Palestiniens. Il s’est exprimé à l’issue d’une réunion d’information conjointe avec le président iranien Masoud Pezeshkian.

"Nous pensons que toutes les nations du monde, sur la base des valeurs divines et humaines, doivent faire de leur mieux pour défendre les droits du peuple palestinien, en particulier à Gaza, à jouir d'une vie sûre sur leur terre historique." a déclaré Masoud Pezeshkian, Président de l'Iran.

Le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui est en visite officielle en Iran, a déclaré que le Qatar restait attaché à l'accord de cessez-le-feu, il a également souligné que l'accès continu à l'aide humanitaire à Gaza restait l’une des principales priorités pour le Qatar.

"J'ai affirmé à Son Excellence le Président l'engagement de l'État du Qatar et de ses partenaires en faveur de la médiation afin que l'accord aboutisse, car il représente une étape essentielle vers un cessez-le-feu permanent à Gaza, une garantie de l'entrée de l'aide humanitaire sans obstacles et la fin des souffrances de la population civile. Il ouvre également la voie à la reconstruction et à l'élaboration d'un règlement juste et global, car le grand peuple palestinien, qui a consenti des sacrifices au cours des dernières décennies, ne se contentera de rien de moins.", a indiqué le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar.

Ces commentaires semblent être une réaction au plan du président américain Donald Trump, qui prévoit que les deux millions d'habitants de Gaza soient expulsés du territoire, que les États-Unis en deviennent "propriétaires" et qu'ils supervisent ensuite un processus de reconstruction d'une durée d'un an.

Les deux dirigeants montrent une nouvelle fois un front arabe uni face au comportement du président américain.