Egypte : The Dog Café, un lieu convivial pour chiens et maîtres

Dans la banlieue animée du Caire, un café pas comme les autres fait sensation.

The Dog Café, un établissement unique en son genre en Égypte, accueille les chiens et leurs maîtres, en leur offrant un espace chaleureux où ils peuvent partager des moments de complicité.

Un concept innovant pour le bien-être canin

Fondé par Ola Lofty et son associé Hossam Hassan, The Dog Café a été conçu avec une attention particulière pour le confort et la sécurité de ses visiteurs à quatre pattes.

Ola Lofty explique : "Notre établissement est spécialement conçu pour accueillir les chiens. Nous avons des sols non poreux afin d’éviter la propagation des maladies et des mauvaises odeurs. À chaque coin, il y a un espace où l’on peut attacher son chien. Nous avons également un tableau d’affichage pour ceux qui auraient perdu leur chien : ils peuvent y accrocher une photo ou laisser une annonce."

Un lieu de rencontre et de sociabilisation pour les chiens

The Dog Café ne se limite pas à offrir un simple espace de détente. Il met aussi à disposition une gamme de jouets et de friandises pour chiens, créant ainsi une véritable aire de jeu pour les compagnons à quatre pattes. Iman Fathallah, une cliente régulière, explique : "Un chien n’est pas seulement une créature qui vit dans la maison et à qui je donne simplement de la nourriture et de l’eau. Ici, nous avons créé une communauté pour les chiens, pour leur vie sociale, afin de les préserver de toute forme d’anxiété."

Un besoin réel pour les propriétaires de chiens en Égypte

Dans un pays où les espaces ouverts aux chiens restent rares, The Dog Café est une initiative innovante qui répond à une demande croissante. Adham Hisham, propriétaire de chien, est ravi d'être venu : "Je cherchais un endroit comme celui-ci depuis un moment. Ce lieu est vraiment très agréable. Je ne savais pas où emmener mon chien Bimbo. La plupart des cafés n’autorisent pas les chiens à entrer. Maintenant, je sais que je pourrai venir ici avec mon chien. En plus, il pourra s’amuser et se socialiser en jouant avec d’autres chiens. Ce café est une belle initiative et j’espère qu’elle se développera."

Un concept qui pourrait inspirer d'autres établissements

Depuis son lancement en 2022, The Dog Café s’est imposé comme un véritable lieu de rencontre pour les passionnés d’animaux. En plus de son accueil chaleureux pour les chiens et leurs propriétaires, il contribue à changer la perception de la place des chiens dans la société égyptienne.

Avec un tel succès, ce concept pourrait bien inspirer d'autres cafés à ouvrir leurs portes aux animaux de compagnie et à offrir des espaces conviviaux pour les amoureux des chiens.