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Des bongos de montagne bientôt réintroduits au Kenya

Don Hunt, fondateur du parc naturel du Mont Kenya, nourrit un bongo des montagnes apprivoisé , le 30 janvier 2004.   -  
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CHRIS TOMLINSON/AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Monde animal

Le bongo de montagne est une majestueuse antilope, reconnaissable à sa robe châtain-roux ornée de fines bandes blanches et à ses longues cornes en spirale. Endémique des forêts montagneuses du centre du Kenya, il figure parmi les espèces les plus menacées du continent africain.

Aujourd’hui, moins d'une centaine d'individus subsisteraient encore à l’état sauvage. La destruction de son habitat, la chasse illégale et l’expansion des activités humaines ont entraîné un déclin dramatique de ses populations.

Pour sauver l'espèce, quatre mâles nés dans des zoos européens ont été sélectionnés grâce à un programme rigoureux de gestion génétique. Leur transfert vers le Mount Kenya Wildlife Conservancy doit permettre de renforcer la diversité génétique de la population déjà présente sur place.

À leur arrivée, les animaux seront intégrés progressivement à la population gérée de la réserve. L’objectif national est d’atteindre 750 animaux, afin de constituer une base solide pour de futures réintroductions dans les forêts protégées du Kenya.

En parallèle, les scientifiques s’appuient sur des caméras intelligentes alimentées par l’intelligence artificielle pour suivre les déplacements des bongos, analyser leur comportement et identifier chaque individu grâce à ses rayures uniques.

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