RDC : Naissance exceptionnelle de jumeaux gorilles dans le parc des Virunga

Un événement d’une rareté remarquable vient d’être enregistré au Parc national des Virunga, où une femelle gorille de montagne, espèce en danger d’extinction, a donné naissance à des jumeaux. Il s’agit du deuxième cas observé en l’espace de deux mois dans cette réserve emblématique de l’est de la République démocratique du Congo.

Selon les spécialistes, moins de 1 % des grossesses de gorilles de montagne aboutissent à la naissance de jumeaux, ce qui confère à cet événement une importance scientifique et symbolique majeure. Les deux nouveau-nés, tous deux mâles, ont été repérés samedi dernier par une équipe de pisteurs chargés de la surveillance des primates. Des mesures de protection renforcées ont immédiatement été mises en place afin d’accroître leurs chances de survie.

« Malgré les défis, la vie triomphe », a salué sur les réseaux sociaux l’Institut congolais pour la conservation de la nature, qui administre les parcs nationaux du pays, en accompagnant son message d’une photographie de la mère serrant ses deux petits contre elle.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc des Virunga, fondé en 1925, est le plus ancien espace naturel protégé du continent africain. S’étendant sur près de 7 800 km² aux confins du Rwanda et de l’Ouganda, il abrite une biodiversité exceptionnelle, mais demeure fragilisé par des décennies de conflits armés.

Une partie de son territoire est notamment sous l’influence du mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda selon plusieurs sources, tandis que d’autres zones forestières servent de refuge aux combattants des Allied Democratic Forces. Ce contexte sécuritaire précaire complique considérablement les efforts de conservation.

On estime aujourd’hui à un peu plus de 1 000 le nombre de gorilles de montagne vivant à l’état sauvage, dont environ 350 dans les Virunga en 2021. Huit naissances avaient déjà été recensées dans le parc en 2025, signe d’une dynamique de reproduction encourageante pour cette espèce emblématique.