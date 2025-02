Egypte : al-Sissi refuse tout déplacement des Palestiniens de Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ne se rendra pas à Washington si l’ordre du jour inclut le plan américain de transfert des Palestiniens de Gaza, ont indiqué des sources sécuritaires égyptiennes.

Le président américain Donald Trump propose de déplacer plus de deux millions de Palestiniens hors de Gaza, de placer l’enclave sous contrôle américain et d’en faire la "Riviera du Moyen-Orient". Il exige que l’Égypte et la Jordanie accueillent les Palestiniens et menace de suspendre l’aide américaine en cas de refus.

Le Caire, qui reçoit 1,3 milliard de dollars d’aide militaire annuelle des États-Unis, rejette catégoriquement cette option. Selon les autorités égyptiennes, tout déplacement forcé des Palestiniens aggraverait les tensions régionales et menacerait la stabilité du pays.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, s’est rendu à Washington cette semaine pour éviter une visite présidentielle délicate. Lors de ses échanges avec les responsables américains, il a réaffirmé la priorité du Caire : la reconstruction de Gaza et le maintien des Palestiniens sur leur territoire.