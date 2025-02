Des Somaliens manifestent contre le plan de Trump sur l'exil forcé de Gaza

Des centaines de Somaliens se sont rassemblés, jeudi après-midi, dans le jardin de la paix à Mogadiscio pour exprimer leur soutien envers les Palestiniens. Les manifestants ont rejeté les récentes propositions du président américain Donald Trump suggérant de réinstaller les Gazaouis dans des pays comme l'Égypte et la Jordanie et de réaménager l’enclave.

Les manifestants, dont beaucoup portaient des drapeaux palestiniens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Gaza n'est pas à vendre » et « Les Somaliens sont aux côtés de la Palestine », ont dénoncé la proposition de Trump visant à expulser les Palestiniens de Gaza vers des pays comme l'Égypte et la Jordanie.

« Nos frères en Palestine ont souffert à plusieurs reprises, et le fait que le président Trump dise que les habitants de Gaza devraient s'installer dans d'autres pays est un piège. Trump veut piéger les musulmans de Gaza, et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous n'accepterons pas ça », a déclaré Ahmed Abdullahi Mohamed, manifestant.

« Je suis venu aujourd'hui pour montrer que je suis contre la déclaration du président Trump. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver », a clamé la manifestante Seynab Iid Ibrahim.

« Nous nous tenons à leurs côtés, physiquement et spirituellement. Nous voulons que Trump et ses alliés comprennent que ce n'est pas acceptable », a-t-elle ajouté.

Quelques jours après son annonce, Trump a signé un décret visant à sanctionner les personnes travaillant sur les enquêtes de la Cour pénale internationale (CPI) sur des citoyens américains ou des alliés des États-Unis, comme Israël.