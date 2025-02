Afrique du Sud : deux sons de cloche sur l'expropriation des terres

L'organisation sud-africaine de défense des droits civiques, AfriForum, a annoncé son intention d'adresser un courrier officiel au gouvernement des États-Unis demandant au président Donald Trump de ne pas sanctionner les Sud-Africains au sujet des expropriations de terre. Kallie Kriel souhaite que le président américain vise plutôt les responsables politiques.

Le PDG d'AfriForum, Kallie Kriel, s'est entretenu avec l'Associated Press mardi et n'a pas mâché ses mots en imputant la menace des États-Unis de suspendre leur aide à l'Afrique du Sud au parti au pouvoir.

Kriel a déclaré qu'en signant la loi sur l'expropriation des terres, le président Cyril Ramaphosa mettait en péril l'avenir des plus pauvres du pays, car ce sont eux qui seraient les plus touchés par le retrait de l'aide américaine.

« Nous estimons que l'ANC (Congrès national africain), qui est le plus grand parti du pays, ainsi que le président lui-même, doivent être tenus responsables. Ils sont à l'origine de cette situation, car il n'est pas nécessaire d'être économiste pour comprendre que si vous portez atteinte aux droits de propriété, cela fera fuir les investisseurs. Cela créera des ennemis dans des pays qui tiennent fortement au libre marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le président Ramaphosa a signé la loi sur l'expropriation à la fin de l'année dernière », a-t-il déclaré.

Kriel a affirmé qu'AfriForum avait déjà mis en garde Ramaphosa et l'ANC sur le fait que la signature de la loi sur l'expropriation, ainsi que l'application des lois raciales existantes du pays, auraient de graves conséquences négatives sur la confiance des investisseurs en Afrique du Sud.

Il a également rejeté les accusations du gouvernement selon lesquelles AfriForum ferait partie des responsables de la désinformation du gouvernement américain sur la situation des droits de propriété en Afrique du Sud.

« Certains disent maintenant que nous avons mal informé ou désinformé le gouvernement américain. Je trouve cela complètement absurde. Le fait est que le gouvernement américain dispose d'un département d'État, d'ambassades qui surveillent la situation dans le pays. Et ces personnes qui nous accusent pensent-elles que les États-Unis ne savent pas lire ? Parce que si vous lisez simplement la loi, vous pouvez voir ce qu'elle contient. Ils ne vont pas se contenter de croire ce que nous disons », a déclaré Kriel.

Lors d'une conférence de presse tenue au Parlement mercredi, le porte-parole présidentiel Vincent Magwenya s'est exprimé sur le rôle joué par l'entrepreneur Elon Musk, né en Afrique du Sud et fondateur de Tesla et SpaceX, dans la diffusion d'informations erronées sur la situation du pays.

Il a laissé entendre que la soudaine décision du président Donald Trump de sanctionner un partenaire commercial clé des États-Unis en Afrique aurait pu être inspirée et encouragée par Musk, qui critique depuis longtemps son pays d'origine et considère la loi en question comme une tentative délibérée de priver la minorité blanche de ses terres.

« Nous avons eu des échanges ouverts avec Elon Musk. Ainsi, à la lumière de ces récents événements, il était logique et important que le président engage un dialogue avec lui afin de clarifier sa compréhension de la situation en Afrique du Sud. Nous avons également exprimé notre préoccupation quant à la désinformation observée dans l'annonce du président Trump, ainsi que dans la réaction de Musk à notre déclaration. Le président a été très clair en affirmant que l'Afrique du Sud n'a pas de lois racistes sur la propriété. Toutes nos lois sont guidées par notre Constitution », a-t-il déclaré.

Les citoyens ordinaires ont exprimé des opinions divergentes sur la question.

Jimmy Tsoari, un habitant de Heidelberg, estime que la mise en œuvre de la loi sur l'expropriation pourrait être bénéfique pour les Sud-Africains noirs souhaitant se lancer dans l'agriculture.

« Les Blancs ont pris toutes nos terres et je considère que l'expropriation est une bonne chose. Mais je pense que nous pourrions rencontrer des difficultés, car la plupart d'entre nous, les Noirs, ne savons pas grand-chose sur l'agriculture, contrairement aux Blancs. Ce sont eux qui connaissent ce domaine, c'est pourquoi ils nous utilisent. C'est une opportunité pour nous, les Noirs, de posséder des fermes afin de pouvoir gagner notre vie », a-t-il déclaré.

De son côté, Dirkie Griesel, un commerçant local de fruits, souligne l'importance d'utiliser les terres expropriées pour le bénéfice de la croissance économique du pays.

« Avant de prendre une ferme, il faut réfléchir à ce qu'on va en faire. On ne peut pas avoir une grande exploitation et ne rien en faire. Il ne suffit pas d'y installer des familles et d'utiliser les terres sans rien apporter au pays. Si cela ne contribue pas à la croissance économique ou à nourrir les Sud-Africains, ce n'est pas une bonne chose de prendre des terres pour qu'elles restent inutilisées », a-t-il déclaré.