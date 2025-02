Afrique du Sud : dialogue entre Ramaphosa et Musk après les menaces de Trump

Lundi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est entretenu avec Elon Musk, après les critiques du milliardaire sur les lois de propriété en Afrique du Sud.

Sur X, Musk avait accusé le pays d’imposer des « lois de propriété ouvertement racistes », en référence au Black Economic Empowerment (BEE), qui oblige les entreprises étrangères à céder 30 % de leur capital à des groupes historiquement désavantagés.

Cet échange intervient dans un contexte de tensions diplomatiques. Dimanche, Donald Trump a menacé de suspendre l’aide américaine à l’Afrique du Sud, accusant Pretoria de confisquer des terres et de discriminer certaines populations.

La présidence sud-africaine a confirmé l’entretien avec Musk, précisant que Ramaphosa a réaffirmé les valeurs d’égalité, de justice et de respect de l’État de droit inscrites dans la Constitution. Il a également démenti les accusations de Trump, assurant que la réforme foncière vise une redistribution plus équitable des terres et qu’aucune confiscation n’a eu lieu.