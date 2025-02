Le leader syrien en Arabie Saoudite pour son premier voyage diplomatique

Le président intérimaire syrien, Ahmad al-Sharaa, a effectué ce dimanche son premier voyage officiel à l'étranger depuis sa nomination. Sa destination : l'Arabie Saoudite, un pays avec lequel la Syrie a connu des relations tendues au fil des années.

Ce déplacement marque une étape importante dans la politique étrangère de Damas, qui cherche désormais à se distancer de son ancien allié iranien.

Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Asaad al-Shaibani, al-Sharaa est arrivé à Riyad, à bord d'un jet saoudien. À l'aéroport, le drapeau syrien flottait aux côtés de celui de l'Arabie Saoudite, un symbole fort de rapprochement. Ce geste diplomatique s'inscrit dans un contexte où la Syrie, sous la présidence d'Assad, tente de rétablir des relations avec les pays du Golfe, après plusieurs années de guerre civile et de soutien saoudien à l’opposition.

Le président intérimaire syrien a été reçu par le prince héritier Mohammed ben Salmane dans le palais d'Al-Yamamah à Riyad. Bien que les discussions sur cette rencontre n'aient pas encore été rendues publiques, l’événement souligne l’importance de ce premier pas vers un dialogue renouvelé entre la Syrie et l’Arabie Saoudite.

Ce rapprochement est d'autant plus significatif que l'Arabie Saoudite, pendant la guerre civile syrienne, avait soutenu les forces d’opposition à Bachar al-Assad. Mais aujourd’hui, la situation a évolué, et la Syrie semble désormais prête à s'éloigner de son ancien partenaire iranien pour rétablir des relations plus équilibrées avec ses voisins arabes.

La visite de al-Sharaa pourrait aussi constituer un tournant pour la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe et la communauté internationale. Elle ouvre la voie à des discussions potentielles sur la sécurité régionale et la coopération économique, des enjeux essentiels pour un pays en reconstruction après plus de dix ans de guerre.