Israël-Hamas : des milliers de Palestiniens retournent dans le nord de Gaza

Ce lundi matin, des milliers de Palestiniens ont pu retourner dans le nord de la bande de Gaza.

Le retour de la population du nord de la Bande de Gaza a été rendu possible grâce aux nouvelles négociations entre Israël et le Hamas. Le groupe palestinien a transmis aux autorités israéliennenes la liste des otages libérables lors de la première phase de l’accord de trêve. Il s’est également engagé à libérer trois otages israéliens, le 30 janvier prochain.

Selon l’ONU, 90% de la population de Gaza a été obligée de fuir au cours de 15 mois de conflit entre Israël et le Hamas. Dans le Nord de la Bande de Gaza, ces habitants devront affronter la réalité du terrain, les maisons détruites et les proches disparus alors que plus de 60% du territoire a été détruit.

Vers la fin du conflit

Même si elle reste fragile, cette première phase de l'accord de cessez-le-feu qui doit durer six semaines, devrait permettre la libération de 33 otages israéliens retenus à Gaza contre 1 900 palestiniens. Cette phase permettra également de négocier les modalités de la seconde étape, qui conduira à la libération des derniers otages et à la fin définitive de la guerre.

La dernière étape sera axée sur la reconstruction de Gaza et la restitution des corps des otages morts en captivité.

D'après l’ONU, le conflit à Gaza aurait coûté la vie à plus de 44 000 Palestiniens et 1700 Israéliens et ressortissants étrangers.