Mayotte : au moins 14 morts après le passage du cyclone Chido

Au moins 14 personnes sont mortes après le passage du cyclone Chido à Mayotte samedi. Un décompte non-encore précis selon le ministre français de l’intérieur.

Et pour cause, la tempête a fait aussi près de 250 blessés dont plusieurs dans un été jugé critique.

Maisons et infrastructures publiques dévastées, rues jonchées d'arbres et de débris. Alors que le vent soufflait à plus de 220km/heure.

Dimanche, les habitants du territoire français de l’océan Indien découvraient l’étendue des dégâts. L'internet était coupé presque partout dans la région.

Le préfet de Mayotte a déclaré qu'il s'agissait du pire cyclone à frapper l'archipel depuis 90 ans.