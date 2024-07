Le cyclone Freddy, la tempête la plus longue jamais enregistrée

Le cyclone tropical Freddy qui a frappé l'Afrique de l'Est l'année dernière a été confirmé comme étant la tempête qui a duré le pus longtemps jamais enregistré.

L'agence météorologique des Nations Unies (OMM) a annoncé mardi que le cyclone meurtrier de l'océan Indien qui a duré 36 jours a dépassé le précédent record détenu par l'ouragan John, qui a frappé Hawaï et duré près de 30 jours dans le Pacifique Nord il y a trente ans.

L'OMM a publié une étude qui a commencé lorsque Freddy s'est affaibli en mars de l'année dernière.

La tempête tropicale a également été la deuxième plus longue en termes de distance parcourue, avec quelque 12 785 kilomètres (7 945 miles) - alors que John a parcouru plus de 13 000 kilomètres, a indiqué l'Organisation météorologique mondiale.

Au lendemain de Freddy, qui a frappé l'Afrique de l'Est en deux phases, plus de 1 200 personnes sont mortes ou portées disparues au Malawi et plus de 180 au Mozambique, selon l'OMM.

Le Mozambique, Madagascar, le Malawi et d'autres pays d'Afrique australe ont été touchés de plein fouet.