Cyclone Gezani : le bilan s’alourdit à 38 morts à Madagascar

Au moins 38 personnes ont perdu la vie à Madagascar lors du passage du cyclone Gezani, qui a touché mardi soir la côte orientale de l’île, selon un bilan provisoire communiqué par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC). Six personnes sont portées disparues et 374 blessées.

La ville portuaire de Toamasina, deuxième agglomération du pays, a été particulièrement affectée. Les autorités indiquent que près de 75 % de la ville ont été touchés par des vents pouvant atteindre 250 km/h et de fortes précipitations.

Selon le BNGRC, plus de 18 000 habitations ont été détruites. Environ 50 000 autres ont été endommagées ou inondées. Des routes ont été submergées et plusieurs axes sont obstrués par des arbres déracinés.

La principale route reliant Toamasina à la capitale Antananarivo demeure coupée en plusieurs points, ce qui complique l’acheminement de l’aide humanitaire. Les réseaux de télécommunication sont également signalés comme instables.

Le chef des autorités de transition, le colonel Michaël Randrianirina, a lancé un appel à l’aide internationale pour soutenir les opérations d’urgence.

La France a annoncé l’envoi de fret alimentaire ainsi que le déploiement de sauveteurs et de pompiers depuis La Réunion.

Le Centre météorologique régional spécialisé en cyclones de La Réunion a estimé que l’impact de Gezani sur la région de Toamasina figure parmi les plus intenses observés à l’ère satellitaire, le comparant notamment au Cyclone Geralda, qui avait fait au moins 200 morts en 1994.

Après avoir traversé Madagascar d’est en ouest, le système s’est affaibli en touchant terre. Les prévisionnistes estiment que Gezani pourrait regagner en intensité en mer avant de frapper le sud du Mozambique, déjà éprouvé par les crues.