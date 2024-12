Comores : aucun décès, mais des dégâts après le passage du cyclone Chido

Le président de l’union Comores, Azali Assoumani a annoncé que le passage du cyclone Chido n’avait fait aucun mort. Cependant, des dégâts ont été constatés.

Après avoir frappé violemment Mayotte, le samedi 14 décembre, le cyclone Chido a poursuivi sa trajectoire à travers l’océan Indien. Il est ainsi passé par les Comores puis le Mozambique. Dans ces deux territoires, l’impact, quoique puissant, reste moins important qu’à Mayotte.

Le président de l’union des Comores a annoncé qu’aucun mort n’était à déploré. Des dégâts matériels ont toutefois été constatés.

Exprimant sa solidarité avec la population de Mayotte, le président a décrété une semaine de deuil national. Le drapeau de l’union des Comores sera mis en berne durant cette période.

Arrivée de renforts

Mayotte, 101e département français abrite une forte communauté comorienne. Alors que la communication reste impossible dans certaines zones, notamment au nord de l’île, Mahorais et comoriens sont unis dans la détresse.

La France a dépêché des navires et des avions militaires pour venir en aide à ce territoire d'outre-mer, dévasté par le cyclone Chido. Des équipes de secours, du personnel médical et des tonnes de matériel ont été envoyés depuis la France et le territoire français voisin de la Réunion.

On estime que des centaines, voire des milliers de personnes sont mortes lorsque le cyclone a frappé l'île de Mayotte samedi. Arrivé sur place ce lundi, le ministre de l’Intérieur (démissionnaire), Bruno Retailleau, a indiqué qu’il était impossible de faire un bilan pour l’heure.

Le chef de l’état français, Emmanuel Macron prévoit aussi de se rendre à Mayotte dans les jours à venir. Il y décrètera un deuil national.