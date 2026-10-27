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JOJ : le Qatar apporte un soutien logistique au Sénégal

La légende du basket-ball Mame Maty Mbengue allume la torche en amont des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, au Sénégal, le 12 septembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Sénégal

Le Qatar joue sa partition dans l’organisation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.

Doha a offert des bus et un lot de matériel de sécurité au Sénégal, pays hôte des Jeux, les premiers en Afrique. Mais pas seulement : le Qatar entend aussi partager son expérience dans l’organisation de grands événements sportifs.

Dakar doit accueillir 2 700 jeunes athlètes, âgés de 17 ans au plus, lors de ce tournoi. Ils participeront aux 25 compétitions prévues à Dakar, Diamniadio et Saly.

« Je peux affirmer qu’aujourd’hui, grâce à ce geste, le Qatar apporte une contribution très importante au renforcement des capacités du Sénégal à organiser des événements majeurs. Et c’est là l’essence même de cette solidarité, qui se concrétise par ce don de matériel qui garantira la mobilité, renforcera la sécurité et permettra de développer les compétences », a déclaré Ibrahima Wade, coordinateur général du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ).

Le top départ des JOJ de Dakar aura lieu le 30 octobre. La flamme restera allumée jusqu’au 13 novembre.

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