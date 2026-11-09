Turquie : 17 morts dans l'explosion d'une aciérie près d'Izmir

L'explosion s'est produite à 11 h 46, heure locale, lundi 9 novembre, provoquant un incendie et projetant une épaisse fumée au-dessus du complexe industriel. Des images aériennes montrent de nombreux véhicules de secours déployés autour de l'usine, tandis que les blessés sont évacués vers les hôpitaux de la région. Selon le gouverneur d'Izmir, Süleyman Elban, l'accident s'est produit lorsqu'une grue s'est effondrée dans un four à arc électrique pendant une opération de maintenance, endommageant une conduite de gaz. Un employé a précisé à l'AFP que la rupture d'un câble aurait entraîné la chute d'environ 120 tonnes d'acier en fusion, provoquant une violente réaction. Près de 200 salariés se trouvaient dans la zone au moment du drame, la production ayant été interrompue pour des travaux d'entretien. Cinq personnes ont été placées en détention et quatre procureurs chargés de l'enquête, tandis que les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres.