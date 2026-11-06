Rallye de voitures anciennes à Almería: un défilé historique à travers la province

Parmi les pièces maîtresses figurait une rare Vermorel de 1905 appartenant au collectionneur local Pepe Moreno, un véhicule habituellement exposé dans un musée de la ville voisine d'El Ejido. Une Franklin centenaire a également attiré les regards, aux côtés d'une élégante Chevrolet du début des années 1950, d'une Nash de la fin des années 1920, de modèles Rolls-Royce et Mercedes-Benz d'époque, ainsi que d'une DeLorean DMC-12, la voiture de sport futuriste rendue célèbre par les films Retour vers le futur. Les spectateurs ont assisté au démarrage des moteurs historiques, les propriétaires traversant le centre-ville et offrant un aperçu de l'histoire de l'automobile sur plusieurs générations. Pour les propriétaires, ce rallye est autant l'occasion de partager leur passion que de préserver ces machines remarquables. Organisé du 5 au 9 novembre, le rallye réunit des passionnés venus de toute l'Espagne pour un voyage à travers les paysages et les villages de la province d'Almería, avec des étapes à Enix, Terque et Alsodux. Le parcours conduit également les participants à Fort Bravo, les célèbres décors de films western du désert de Tabernas, combinant patrimoine automobile et découverte des paysages cinématographiques du sud de l'Espagne.