Pays-Bas : des manifestants envahissent un chantier de data center à Amsterdam

Environ 100 manifestants ont investi vendredi le chantier d'un futur data center de Microsoft, dans le quartier de Sloterdijk. Munis d'échelles, des militants ont franchi la clôture avant d'y découper une ouverture pour laisser entrer d'autres participants. Certains ont escaladé une grue pour déployer une banderole « Fuck AI », tandis que d'autres brandissaient des drapeaux palestiniens et accusaient le géant américain de soutenir un génocide à Gaza. La police a encerclé les manifestants, puis les unités antiémeutes sont intervenues sur ordre du maire. Plusieurs interpellations ont été signalées. À l'origine de l'action, le collectif Geef Tegengas dénonce notamment l'impact énergétique du projet, développé par Pure Data Centres pour Microsoft. Le complexe doit comprendre trois tours de 85 mètres, pour un investissement dépassant le milliard de dollars. Les opposants affirment qu'il pourrait consommer autant d'électricité que tous les ménages d'Amsterdam réunis, sans que cette estimation ait été confirmée indépendamment. Cette action s'inscrit dans une campagne internationale contre les data centers géants.